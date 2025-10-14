人類與AI協作 Plaud Note Pro AI在台推智慧筆記產品
AI已普遍應用在企業情境，AI智慧筆記品牌Plaud 14日推出新技術，首款強調人類與AI即時協作AI 智慧筆記產品Plaud Note Pro在台上市，強調「一鍵標記」與多模態輸入產品，實現「對話即智慧」的目標。
Plaud指出，Plaud Note Pro外型仍維持信用卡大小，配置Plaud最強引擎 Plaud Intelligence，以「對話即智慧」為核心，整合從錄音、轉寫、摘要、提問到後續行動整合，協助個人與團隊在會議、訪談與專案管理等情境中更有效掌握重點、整理資訊並轉化為行動。
Plaud在台灣的募資平台嘖嘖出發，二年內相繼推出Plaud Note Plaud NotePin，搭配 Plaud Intelligence 的AI功能，將錄音、轉寫及重點摘要無縫完成，快速捕捉會議、討論或是進修重點與課程精華。Plaud今天公布目前用戶數已經突破百萬，連續兩年達成營收10倍成長的佳績。
今年8月在歐美率先發表的Plaud Note Pro與全新升級的Plaud Intelligence更將AI智慧錄音裝置升級到AI智慧筆記的新層級。Plaud全球品牌中心策略長卡梅爾.歐瓦迪表示，新的「隨按標記」AI功能,首次讓使用者能即時對AI指出最重要的內容,使分析更準確、更能符合使用者想法，實現真正的人類與 AI 協作。
Plaud表示，為提供台灣使用者更好的服務，日前成立客服中心，計畫於年底或是明年初在台灣設立辦公室，以深耕台灣市場。
新款的Plaud Note Pro可以用機身上的「隨按標記」讓使用者在關鍵時刻一鍵標記，讓AI重視分析對話並優先提煉關鍵想法與決策。新品除了強化收音，並搭載小型顯示螢幕，以便讓用戶了解硬體目前使用狀況。
