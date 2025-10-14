ABB 與輝達展開合作 康舒收購案有望發酵

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

ABB 13日宣布與輝達展開合作，共同開發高效率的新一代人工智慧（AI）資料中心電力系統，以應對巨量算力所帶來的吉瓦（GW）級電力需求。主要聚焦於高效率、可擴展的 800 伏特直流電（VDC）供電系統。

康舒透過子公司於2023年以153億元現金收購ABB旗下電源轉換事業部門，就是為了藉此收購案，快速進入美國電信電源市場，同時達到技術互補，提升產品品質的效果。此次ABB與輝達的合作，或許就預示著未來康舒也有切入這塊市場的可能性。

而同時受惠的還有泰金寶，做為集團內部的代工廠，一旦康舒接獲訂單，泰金寶將會為其進行代工，以此達成集團內部合作綜效。泰金寶總經理鄒孔訓也曾表示，集團內部的合作方式便是泰金寶協助康舒跟金寶加速自動化，而金寶跟康舒則幫泰金寶獲取更多訂單。

泰金寶 康舒 輝達

