快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝達宣布，將開始出貨全球最小的人工智慧（AI）超級電腦 NVIDIA DGX Spark。輝達／提供
輝達宣布，將開始出貨全球最小的人工智慧（AI）超級電腦 NVIDIA DGX Spark。輝達／提供

輝達（NVIDIA ）宣布，將開始出貨全球最小的人工智慧（AI超級電腦 NVIDIA DGX Spark。為慶祝DGX Spark 在全球出貨，黃仁勳今日於德州 Starbase 親自將首批DGX Spark之一交付給SpaceX 首席工程師Elon Musk。此舉亦呼應這台超級電腦的起源，因Musk是2016年由黃仁勳交付首台NVIDIA DGX-1 超級電腦的團隊成員之一。

NVIDIA DGX Spark 即日起出貨，自10月15 日（星期三） 起，DGX Spark 可於NVIDIA官網下單選購。合作夥伴機型將由宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell Technologies、技嘉（2376）、HP、Lenovo、微星（2377）提供，並於美國Micro Center門市上架，同時透過NVIDIA全球通路合作夥伴供應。

隨著AI工作負載正迅速超越數百萬開發者現今所依賴的PC、工作站與筆記型電腦在記憶體與軟體上的極限，使得團隊必須把工作移轉到雲端或地端資料中心。

作為新一代的電腦類型，DGX Spark以精巧的桌上型機身設計，提供 1 petaflop（每秒千萬億次浮點運算）的AI效能與128GB統一記憶體，讓開發者可在地端對高達2,000億參數的AI模型進行推論，並微調高達700億參數的模型。此外，DGX Spark 亦可讓開發者在地端建立AI代理並執行進階軟體堆疊。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「我們於 2016 年打造 DGX-1，讓 AI 研究者擁有自己的超級電腦。我在一家名為 OpenAI 的小型新創把第一套系統親手交給 Elon，而後來的 ChatGPT 由此誕生，點燃了 AI 革命的序幕。DGX-1 開啟 AI 超級電腦的時代，也揭示推動現代 AI 的擴展法則。DGX Spark 讓我們回到最初的使命，把 AI 電腦交到每位開發者手中，掀起新一波的技術突破。」

DGX Spark 將完整的 NVIDIA AI 平台匯聚於單一系統之中，包含 GPU、CPU、網路、CUDA函式庫與 NVIDIA AI 軟體堆疊。其體積小巧，能夠容納於實驗室或辦公室，但效能卻足以加速代理型與物理 AI 的開發。DGX Spark 藉由突破性的效能與廣大的 NVIDIA 生態系，讓桌面一躍成為 AI 開發平台。

DGX Spark 系統可提供最高 1 petaflop 的 AI 效能，搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片、NVIDIA ConnectX-7 200 Gb/s 網路與 NVIDIA NVLink™-C2C 技術，帶來相較第五代 PCIe 高出 5 倍的頻寬，並具備 128GB CPU-GPU 一致性記憶體。

其他 DGX Spark 的早期用戶，包括 Anaconda、Cadence、ComfyUI、Docker、Google、Hugging Face、JetBrains、LM Studio、Meta、Microsoft、Ollama、Roboflow 等，均已著手在 DGX Spark 上測試、驗證並最佳化其工具、軟體與模型。

全球研究機構亦已搶先體驗 DGX Spark，以推進其 AI 研發工作，其中包括 NYU Global Frontier Lab。

AI NVIDIA 超級電腦

延伸閱讀

各有所長…美中AI競爭 黃仁勳：美未大幅領先中國

北市府擬用「新新併」為由與新壽解約 法界人士：法理上難行

川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

黃仁勳：AI模型能力提升 推動運算需求大增

相關新聞

輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

輝達（NVIDIA ）宣布，將開始出貨全球最小的人工智慧（AI）超級電腦 NVIDIA DGX Spark。為慶祝DGX...

人類與AI協作 Plaud Note Pro AI在台推智慧筆記產品

AI已普遍應用在企業情境，AI智慧筆記品牌Plaud 14日推出新技術，首款強調人類與AI即時協作AI 智慧筆記產品Pl...

雄獅董座王文傑領軍投3億拚數位AI升級 智能客服打造最強智慧中樞

AI人工智慧浪潮重塑產業版圖，雄獅旅遊積極佈局組織人才與服務體驗的內外雙軸數位轉型，由董事長王文傑親自領軍，讓 AI 深...

OpenAI攜手博通 2026啟動自製AI處理器

人工智慧公司OpenAI宣布，將與半導體大廠博通（Broadcom）合作，打造自家首款AI處理器。這是OpenAI力圖獲...

微星於OCP 2025推出NVIDIA MGX伺服器與EdgeXpert桌上型AI超級電腦

全球高效能運算領導品牌微星科技（2377）將於2025 OCP Global Summit發表最新 AI 運算解決方案，...

鴻海與NVIDIA在高雄導入800 VDC 電力架構 開啟AI Factory新紀元

鴻海（2317）於開放運算計劃全球峰會（OCP Global Summit 2025）宣布，將攜手NVIDIA導入800...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。