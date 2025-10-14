輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

輝達（NVIDIA ）宣布，將開始出貨全球最小的人工智慧（AI）超級電腦 NVIDIA DGX Spark。為慶祝DGX Spark 在全球出貨，黃仁勳今日於德州 Starbase 親自將首批DGX Spark之一交付給SpaceX 首席工程師Elon Musk。此舉亦呼應這台超級電腦的起源，因Musk是2016年由黃仁勳交付首台NVIDIA DGX-1 超級電腦的團隊成員之一。

NVIDIA DGX Spark 即日起出貨，自10月15 日（星期三） 起，DGX Spark 可於NVIDIA官網下單選購。合作夥伴機型將由宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell Technologies、技嘉（2376）、HP、Lenovo、微星（2377）提供，並於美國Micro Center門市上架，同時透過NVIDIA全球通路合作夥伴供應。

隨著AI工作負載正迅速超越數百萬開發者現今所依賴的PC、工作站與筆記型電腦在記憶體與軟體上的極限，使得團隊必須把工作移轉到雲端或地端資料中心。

作為新一代的電腦類型，DGX Spark以精巧的桌上型機身設計，提供 1 petaflop（每秒千萬億次浮點運算）的AI效能與128GB統一記憶體，讓開發者可在地端對高達2,000億參數的AI模型進行推論，並微調高達700億參數的模型。此外，DGX Spark 亦可讓開發者在地端建立AI代理並執行進階軟體堆疊。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「我們於 2016 年打造 DGX-1，讓 AI 研究者擁有自己的超級電腦。我在一家名為 OpenAI 的小型新創把第一套系統親手交給 Elon，而後來的 ChatGPT 由此誕生，點燃了 AI 革命的序幕。DGX-1 開啟 AI 超級電腦的時代，也揭示推動現代 AI 的擴展法則。DGX Spark 讓我們回到最初的使命，把 AI 電腦交到每位開發者手中，掀起新一波的技術突破。」

DGX Spark 將完整的 NVIDIA AI 平台匯聚於單一系統之中，包含 GPU、CPU、網路、CUDA函式庫與 NVIDIA AI 軟體堆疊。其體積小巧，能夠容納於實驗室或辦公室，但效能卻足以加速代理型與物理 AI 的開發。DGX Spark 藉由突破性的效能與廣大的 NVIDIA 生態系，讓桌面一躍成為 AI 開發平台。

DGX Spark 系統可提供最高 1 petaflop 的 AI 效能，搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片、NVIDIA ConnectX-7 200 Gb/s 網路與 NVIDIA NVLink™-C2C 技術，帶來相較第五代 PCIe 高出 5 倍的頻寬，並具備 128GB CPU-GPU 一致性記憶體。

其他 DGX Spark 的早期用戶，包括 Anaconda、Cadence、ComfyUI、Docker、Google、Hugging Face、JetBrains、LM Studio、Meta、Microsoft、Ollama、Roboflow 等，均已著手在 DGX Spark 上測試、驗證並最佳化其工具、軟體與模型。

全球研究機構亦已搶先體驗 DGX Spark，以推進其 AI 研發工作，其中包括 NYU Global Frontier Lab。