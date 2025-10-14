技鋼科技於OCP峰會 推出全新OCP架構伺服器

技嘉（2376）集團子公司技鋼科技，宣布將參與OCP全球高峰會，並正式發表全新基於NVIDIA HGX B200平台的GIGABYTE TO86-SD1。此系統採用OCP ORV3 標準設計，結合突破性的效能與高能源效率，專為大規模AI訓練、推論與HPC運算需求而打造。憑藉NVIDIA Blackwell GPU的強大運算力，這一新世代平台將協助企業與研究機構加速創新、無縫擴展，並開創AI新可能。

技鋼將首次展示一款全新OCP架構GPU伺服器──GIGABYTE TO86系列。此系列支援8-GPU OAM基板，兼具效能與可擴充性，廣泛應用於超大規模雲端服務商、國家級資料中心與專業AI雲端供應商。

技鋼現場亦將展示NVIDIA GB300 NVL72平台、NVIDIA RTX PRO 伺服器。這些產品展現了技鋼科技在異質運算領域的完整布局，並呼應OCP精神，透過標準化設計推動新世代AI基礎架構的發展。

源於市場對GPU加速解決方案的高度需求，基於NVIDIA HGX平台，技鋼已先後推出8U氣冷伺服器與4U液冷伺服器，而新發表的TO86 OCP架構 GPU系列伺服器則進一步為中大型雲端服務商與廣泛應用場景，提供兼顧效能、成本與效率的理想選擇。