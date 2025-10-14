和碩衝刺伺服器 2025 OCP 峰會展示最新解決方案

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）將在2025年OCP全球高峰會上展示其最新創新成果，本次展出將聚焦於新一代AI、HPC與專業視覺運算工作負載的完整產品組合，重點展示輝達（NVIDIA）GB300 NVL72、NVIDIA HGX B300、AMD Instinct MI355X 與 NVIDIA RTX PRO等伺服器平台。

NVIDIA GB300 NVL72 —以極致規模效能加速AI推論，和碩產品陣容的領航者為RA4802-72N2採用NVIDIA GB300 NVL72平台，搭載72顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU與36顆NVIDIA Grace CPU。

和碩表示，系統具備18個運算模組 (Compute Trays)、9個NVIDIA NVLink switch模組、以及18個NVIDIA BlueField-3 DPU搭配NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，可提供高達130 TB/s的總體NVLink Switch頻寬，有效加速大規模AI訓練與推論應用。和碩基於NVIDIA GB300 NVL72平台的RA4802-72N2系統現已陸續出貨，為大規模資料中心提供業界領先的AI效能與簡化部署。

和碩的AI推論解決方案核心採用NVIDIA HGX B300平台，搭載NVIDIA Blackwell Ultra GPU，相較於前一代NVIDIA Hopper，AI運算效能提升7倍，可支援次世代AI推論與資料中心中最嚴苛的工作負載。

和碩伺服器事業處總經理王美惠表示：「AI正在改變每一個產業，而對先進基礎架構的需求正快速成長。和碩已為AI驅動的未來做好準備，提供為次世代效能而設計並在實際部署中得到驗證的平台，協助企業從伺服器效能無縫擴展至叢集規模的超級運算。」

