快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

宇瞻膽固醇液晶電子紙前進日本CEATEC 2025 搶攻節能顯示新商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻前進日本CEATEC，展示節能顯示解決方案。圖／宇瞻提供
宇瞻前進日本CEATEC，展示節能顯示解決方案。圖／宇瞻提供

宇瞻科技近年積極布局全彩膽固醇液晶電子紙（Ch-LCD ePaper），看準日本市場對永續解決方案的強勁需求，今年將攜手虹彩光電共同參加日本 CEATEC 2025，展示兼具低功耗、反射式顯示與戶外可視性的最新產品。

在日本公共設施智慧化與節能化的浪潮中，電子紙以長時間顯示、低耗能與高耐候性的特點，預期能成為替代傳統LCD與OLED的新選項。本次預計展示的膽固醇液晶電子紙，採用反射式顯示，利用自然光顯示畫面，可大幅降低能耗並於強烈日照下，仍清晰可讀；加上色彩層次細膩，且支援 -20°C 至 85°C 寬溫操作，解決了以往傳統電子紙溫寬不足，無法符合日本多樣氣候與戶外應用需求的困境。本次參展的產品從10吋、13.3吋、27.6吋等皆備，全系列皆支援1670萬色彩表現，另外可搭配太陽能模組或環境感測系統，達成免插電長期運作，呼應日本產業推行的「能源自給型顯示」理念。

CEATEC 2025 將於10月14日至17日於日本千葉市幕張展覽館（Makuhari Messe）舉行。

宇瞻電子紙事業應用處副總經理駱榮發表示，膽固醇液晶電子紙以高可視性與極低功耗著稱，希望能成為日本智慧城市與節能顯示的關鍵技術支柱。期望透過CEATEC展會，讓更多人實際體驗膽固醇液晶電子紙在強光環境與低能耗運作下的表現，進而開發日本市場攜手推動更具永續價值的顯示解決方案，讓科技成為推動環境永續的新能量來源。

日本 電子紙 晶電

延伸閱讀

日本沒有早餐文化和咖啡文化？ 林氏璧舉例駁、這家名店可雙重滿足

日本基金、ETF績效剽悍 多檔產品報酬逾40%

狂掃台灣砂糖出境鬧烏龍！日本老闆自稱「合法白粉男」流鼻血：台糖聯絡我了

日本蘋果糖職人帶「白粉」闖海關爆紅！他發文曝：台糖已來聯繫

相關新聞

雄獅董座王文傑領軍投3億拚數位AI升級 智能客服打造最強智慧中樞

AI人工智慧浪潮重塑產業版圖，雄獅旅遊積極佈局組織人才與服務體驗的內外雙軸數位轉型，由董事長王文傑親自領軍，讓 AI 深...

OpenAI攜手博通 2026啟動自製AI處理器

人工智慧公司OpenAI宣布，將與半導體大廠博通（Broadcom）合作，打造自家首款AI處理器。這是OpenAI力圖獲...

微星於OCP 2025推出NVIDIA MGX伺服器與EdgeXpert桌上型AI超級電腦

全球高效能運算領導品牌微星科技（2377）將於2025 OCP Global Summit發表最新 AI 運算解決方案，...

鴻海與NVIDIA在高雄導入800 VDC 電力架構 開啟AI Factory新紀元

鴻海（2317）於開放運算計劃全球峰會（OCP Global Summit 2025）宣布，將攜手NVIDIA導入800...

雲端AI軍備賽…鴻海大贏家 廣達、緯創等沾光

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，全球八大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出總計將逾4...

OpenAI 找博通開發晶片

OpenAI宣布，將攜手博通打造旗下首批自研AI處理器，為期數年。這是OpenAI最新一筆大規模交易，該公司支出最多可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。