輝達攜手Meta、Oracle 強化AI資料中心網路

2025開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit）於美國時間13日起在加州聖荷西舉行，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）宣布Meta與Oracle公司將以NVIDIASpectrum-X乙太網路交換器，強化AI資料中心網路。

輝達發布新聞稿說明，Meta與Oracle正在生態系內使用Spectrum-X乙太網路交換器，作為開放式且加速的網路架構，可加速大規模部署，提升AI訓練效率。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，兆級參數等級的模型正把資料中心轉變為超大規模AI工廠，而Meta與Oracle等產業領導者正標準化採用Spectrum-X乙太網路，以推動這場產業革命。

黃仁勳強調，Spectrum-X不只是更快的乙太網路，更是AI工廠的神經系統，協助超大規模業者把上百萬顆繪圖處理器（GPU）連結為一台巨型電腦，用於訓練史上規模最大的模型。

在OCP全球峰會上，輝達也展示百萬瓩（GW）級AI工廠，並將公布NVIDIA Vera Rubin NVL144 MGX世代開放式架構機架伺服器的規格。

輝達指出，超過50家MGX合作廠商正投入準備工作，同時為NVIDIA Kyber伺服器架構提供生態系支援。NVIDIA Kyber可連結576顆Rubin Ultra GPU，以因應與日俱增的推論需求。

部分台廠也參與此次OCP全球峰會。其中，代工廠和碩聚焦新一代AI、高效能運算（HPC）與專業視覺運算工作負載的產品組合，展示NVIDIA GB300NVL72、NVIDIA HGX B300、AMD Instinct MI355X與NVIDIA RTX PRO等伺服器平台。

神達投控旗下神雲科技展出以AI叢集整合為核心的伺服器與資料中心解決方案，聚焦液冷與節能設計。