OpenAI攜手博通 2026啟動自製AI處理器

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導

人工智慧公司OpenAI宣布，將與半導體大廠博通（Broadcom）合作，打造自家首款AI處理器。這是OpenAI力圖獲取所需運算能力，來迎接公司服務激增的市場需求。

消息傳出後，博通股價大漲逾10%。

雙方今天表示，OpenAI將負責晶片設計，博通則負責開發，預計2026年下半年啟動部署，以推出10百萬瓩（10 gigawatts）運算效能的客製化晶片，其耗電量約合800萬個美國家庭用電需求，或是胡佛水壩（Hoover Dam）發電量的5倍。

對這起科技公司自研AI晶片的最新合作案，多數分析師認為，從設計、自製晶片到規模化過程，一切都從零開始，其難度極高，短期內仍難撼動輝達（Nvidia）在AI加速器市場的領導地位。

OpenAI與博通的合作，正是最近全球科技業一連串巨資投入AI晶片的最新案例，他們競相建構最精密的AI系統，也凸顯產業對高運算能力AI的胃納正急速擴大。

就在上週，OpenAI剛宣布與超微（AMD）簽訂一項規模達6百萬瓩AI晶片的供應協議。稍早消息也披露，輝達預計對OpenAI投資最高達1000億美元，並提供至少10百萬瓩的資料中心系統。

