微星於OCP 2025推出NVIDIA MGX伺服器與EdgeXpert桌上型AI超級電腦

全球高效能運算領導品牌微星科技（2377）將於2025 OCP Global Summit發表最新 AI 運算解決方案，包括採用 NVIDIA MGX架構的高密度AI伺服器 與EdgeXpert 桌上型AI超級電腦。微星藉此同時布局大型資料中心與邊緣運算場景，展現其在AI 基礎設施產業鏈的完整策略，呼應全球生成式AI 與高效能算力需求的快速成長。

微星 AI伺服器 基於NVIDIA MGX模組化架構設計，支援NVIDIA Hopper GPU與 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU ，加速涵蓋AI訓練、推論與模擬等多樣化工作負載。

CG481-S6053 (4U)：整合雙路AMD EPYC 9005處理器、8個FHFL PCIe 6.0 GPU插槽、24個DDR5 DIMM插槽與8×400G NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs，非常適合需要極致GPU密度與頻寬的大規模 AI 訓練叢集。

CG290-S3063 (2U)：搭載單路Intel Xeon 6 處理器、4 個 FHFL PCIe 5.0 GPU 插槽與 16 個 DDR5 DIMM 插槽，提供緊湊高效的系統設計，專為 AI 推論與精細化訓練打造，適合空間受限的環境。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示：「隨著 AI 模型規模持續擴張，資料中心需要兼具高密度與高頻寬的解決方案。微星的 NVIDIA MGX 伺服器正是為此而生，協助客戶在訓練與推論工作負載中保持最佳效能與投資效益。」

微星同場發表EdgeXpert桌上型AI超級電腦，基於 NVIDIA DGX Spark平台打造，採用NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片（20核心 NVIDIA Grace CPU 及 NVIDIA Blackwell GPU ，以NVIDIA NVLink C2C技術連接，提供1000 AI TOPS (FP4) Tensor運算效能。

EdgeXpert具備NVL-C2C 統一記憶體架構與128GB LPDDR5x，單機可支援運行高達200B參數模型，兩台串聯可擴展至405B；僅1.2公升體積、1.2公斤重量，結合高效能與輕量化設計，克服昂貴的雲端AI算力租金，或建置GPU伺服器的高成本，提供地端強大的算力與128GB記憶體，提高運算效率，也避免機敏資料外洩的疑慮，推動生成式AI在教育科研、金融科技與醫療產業的普及應用。