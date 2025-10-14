緯穎前進2025 OCP全球高峰會 展示新世代AI基礎架構與先進冷卻技術

緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，致力於「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景。本次在美國加州聖荷西所舉行的2025 OCP全球高峰會中，緯穎攜手緯創展示新世代 AI 伺服器，並同步展示先進直接液冷（DLC）解決方案。

緯穎總經理暨執行長林威遠表示：「我們很榮幸在OCP 全球高峰會展現最新的加速運算解決方案與冷卻技術創新。透過與業界領導廠商的緊密合作，我們持續推進 AI 運算效能與散熱效能的極限。這些合作將促成一系列最先進的產品與解決方案，以滿足現代及傳統資料中心在AI時代的巨大需求。」

緯穎展出新世代 AI 系統：NVIDIA GB300 NVL72：緯穎與緯創是首批提供 NVIDIA GB300 NVL72 系統的合作夥伴之一。這款液冷、機櫃級 AI 系統，搭載 72 顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，並配備 NVIDIA ConnectX-8 800Gb/s SuperNICs，為推理模型的推論提供前所未有的運算效能，引領新一波加速運算浪潮。

NVIDIA HGX B300：NVIDIA HGX B300是一款搭載 8張NVIDIA Blackwell Ultra GPU的全新10U伺服器，配備高達 2.1TB 的 HBM3e 記憶體與 NVIDIA ConnectX-8 800Gb/s SuperNICs，為複雜的 AI 工作負載提供突破性效能。

AMD Instinct MI350系列GPU系統：搭載AMD Instinct MI350 系列 (AMD CDNA 4) GPU、EPYC CPU 和AMD Pollara 400 AI Network Interface Card，系統推理效能相較前一代提升高達 35 倍。

雙寬機櫃架構（Double-Wide Rack Architecture）：透過將傳統機櫃寬度加倍，以支援面積更大、功耗更高的 AI 晶片。該架構同時整合高壓直流（HVDC）供電、先進液冷技術，以及針對信號完整性最佳化的系統設計，以因應高密度運算中所面臨的的資料、電力與散熱挑戰。此新架構為支援下一代加速器而打造，如AMD Instinct MI400 系列 GPU 等。旨在為最先進的 AI 訓練與推論，提供機櫃等級的強大效能。

雙面液冷板（Double-sided Cold Plate）：展出專為未來高功率IC打造的雙面液冷板，可同時為AI加速器與其搭配的垂直電源供應 IC提供最高達4 kW的散熱能力。結合緯穎自有微流道設計以及先進的電化學3D列印技術，預期可將散熱效能提升最多達 40%。

兩相液冷板（Two-phase Cold Plate）：針對採用不導電環保冷媒的兩相直接液冷系統，緯穎推出專利的3D列印wicking‑fin液冷板設計。系統可利用相變機制強化散熱效率，並降低因漏液造成的停機時間，為大規模液冷AI與高效能運算 (HPC) 提供高效率、高可靠度的解決方案。

300kW AALC Sidecar：與Shinwa Controls Co.,Ltd合作開發的雙機櫃寬AALC (Air-Assisted Liquid Cooling) 系統，進一步提升AALC散熱能力，同時提供高可靠度與易維護性，讓資料中心在不更動既有基礎設施的情況下，即可布署液冷 AI 機櫃。

OCP Future Technologies Symposium：緯穎與Fabric8Labs將發表「採用電化學3D列印微流道、支援超過 350 W/cm² 超高熱通量的新世代液冷板 (Next-generation cold plate with electrochemical 3D-printed microchannels for Ultra-high heat fluxes beyond 350W/cm²) 」。內容將深入說明先進散熱技術與 IC 封裝共設計如何提升液冷系統中液冷板的散熱效能。