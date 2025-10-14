鴻海與NVIDIA在高雄導入800 VDC 電力架構 開啟AI Factory新紀元

鴻海（2317）於開放運算計劃全球峰會（OCP Global Summit 2025）宣布，將攜手NVIDIA導入800 VDC 電力架構，共同打造未來AI Factory基礎設施；同時，集團旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）也展示最新NVIDIA GB300 NVL 72，並搭配最新的機櫃式水冷分配單元CDU解決方案，實現新一代的能源效率。隨著集團在高效電力與冷卻設計的持續創新，更象徵台灣在全球 AI 供應鏈中扮演的重要樞紐角色。

關於800 VDC 電力架構的導入，鴻海表示將率先於高雄K-1專案的AI資料中心實施。此專案是鴻海推動AI產業升級重要里程碑，將成為集團AI伺服器、資料中心及再生能源整合應用的示範基地。

鴻海表示，AI工廠的誕生代表產業正邁入高密度與高效能的新時代。透過與NVIDIA與生態系的技術合作，鴻海將在K-1 專案率先導入800 VDC 電力架構，並持續強化在AI伺服器、電力與冷卻整合設計方面的實力，目標是打造更安全、更節能且可快速部署的AI資料中心解決方案。

800 VDC 電力架構專為高密度AI工作負載打造，具備模組化與可擴展特性，能顯著降低電流與電阻損耗，減少銅導體用量並簡化電力分配與使用空間，同時提升能源轉換效率與降低總體用電費用。該架構亦支援NVIDIA未來多代GPU平台，為AI伺服器與資料中心提供高效、可靠且可持續的電力基礎，滿足下一階段AI運算需求。

今年的OCP全球峰會上，除了與 NVIDIA 共同宣布導入800 VDC 電力架構外，集團旗下 鴻佰科技（Ingrasys Technology） 也同步展示多項最新世代AI解決方案，包括 NVIDIA GB300 NVL72、NVIDIA HGX B300平台，以及專為企業級AI應用打造的全新NVIDIA MGX伺服器，展現集團在 AI 基礎設施領域的強大研發與整合實力。