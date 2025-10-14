威剛：市況好到讓人頭痛 記憶體業數十年來首見的盛況

台灣最大、全球第二大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（13）日表示，現在記憶體市況「好到我們很頭痛」，主因供貨不足，大家都惜售。尤其當下出現DDR4、DDR5、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和固態硬碟（SSD）同步缺貨，是他投入記憶體業數十年來首見的盛況。

陳立白以「上游的米缸已經見底」來形容現在記憶體一貨難求的狀況。他說，近期記憶體價格漲勢凶猛，是因雲端服務供應商（CSP）跳下來搶貨，威剛現在手握高達100多億元庫存，營運有望持續向上，並且以朝建立200億元以上庫存為目標。

威剛昨日召開以世界棒球12強台灣隊奪冠的真實故事取材電影「絕勝」開拍記者會，陳立白出席並受訪，暢談記憶體市況。

陳立白說，三星、SK海力士及美光停產DDR4，使得DDR4供應量愈來愈少，供需缺口持續惡化，產品價格漲幅也將居記憶體之冠，其次為DDR5。他預估，DDR4這波供需失衡將延續兩年。

NAND方面，陳立白直言：「今年確定短缺，並一路缺到明年上半年。」他分析，NAND供應鏈結構比DRAM複雜得多，尤其現階段硬碟大廠產能減少，導致固態硬碟替代效應明顯，加上傳統硬碟與固態硬碟單位成本差距收斂，傳統硬碟廠轉為「接單才生產」，更放大NAND需求。

陳立白指出，今年第4季記憶體上游庫存將見底，整體水位降至約二周，是十多年來非常罕見的狀況。