快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

威剛：市況好到讓人頭痛 記憶體業數十年來首見的盛況

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛科技董事長陳立白。圖／威剛提供
威剛科技董事長陳立白。圖／威剛提供

台灣最大、全球第二大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（13）日表示，現在記憶體市況「好到我們很頭痛」，主因供貨不足，大家都惜售。尤其當下出現DDR4、DDR5、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和固態硬碟（SSD）同步缺貨，是他投入記憶體業數十年來首見的盛況。

陳立白以「上游的米缸已經見底」來形容現在記憶體一貨難求的狀況。他說，近期記憶體價格漲勢凶猛，是因雲端服務供應商（CSP）跳下來搶貨，威剛現在手握高達100多億元庫存，營運有望持續向上，並且以朝建立200億元以上庫存為目標。

威剛昨日召開以世界棒球12強台灣隊奪冠的真實故事取材電影「絕勝」開拍記者會，陳立白出席並受訪，暢談記憶體市況。

陳立白說，三星、SK海力士及美光停產DDR4，使得DDR4供應量愈來愈少，供需缺口持續惡化，產品價格漲幅也將居記憶體之冠，其次為DDR5。他預估，DDR4這波供需失衡將延續兩年。

NAND方面，陳立白直言：「今年確定短缺，並一路缺到明年上半年。」他分析，NAND供應鏈結構比DRAM複雜得多，尤其現階段硬碟大廠產能減少，導致固態硬碟替代效應明顯，加上傳統硬碟與固態硬碟單位成本差距收斂，傳統硬碟廠轉為「接單才生產」，更放大NAND需求。

陳立白指出，今年第4季記憶體上游庫存將見底，整體水位降至約二周，是十多年來非常罕見的狀況。

記憶體模組 固態硬碟

延伸閱讀

南亞科總座李培瑛：DDR5布局持續深化 16Gb產品明年Q2可挹注收益

南亞科總座李培瑛：DDR4缺口大 南亞科產出占比達五成

王識賢飾演12強教頭曾豪駒 導演許願盼李洋來看電影

威剛開拍12強冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》 重磅主演卡司揭曉

相關新聞

雲端AI軍備賽…鴻海大贏家 廣達、緯創等沾光

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，全球八大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出總計將逾4...

OpenAI 找博通開發晶片

OpenAI宣布，將攜手博通打造旗下首批自研AI處理器，為期數年。這是OpenAI最新一筆大規模交易，該公司支出最多可能...

拉美「星際之門」大戲登場

OpenAI主導的海外版「星際之門（Stargate）」計畫拉丁美洲首站啟動，規劃在阿根廷設立500MW（百萬瓦）規模的...

南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價

台塑集團旗下DRAM廠南亞科總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南...

南亞科上季EPS 0.5元 終結連11虧

DRAM市況火熱，南亞科昨（13）日公布第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；前三季稅後淨...

威剛：市況好到讓人頭痛 記憶體業數十年來首見的盛況

台灣最大、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白昨（13）日表示，現在記憶體市況「好到我們很頭痛」，主因供貨不足，大家都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。