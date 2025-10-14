南亞科上季EPS 0.5元 終結連11虧
DRAM市況火熱，南亞科（2408）昨（13）日公布第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；前三季稅後淨損收斂至44.8億元，每股淨損1.45元。
南亞科表示，第3季毛利率18.5%，較第2季轉正，年增15.3個百分點；營益率6%，較第2季與去年同期轉正。前三季毛利率0.62%，年減0.37個百分點；營益率負17.92%，較去年同期虧損幅度收斂。
南亞科總經理李培瑛指出，第3季旗下DRAM平均單價（ASP）季增40位數百分比，銷售量季增20位數百分比。
