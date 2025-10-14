OpenAI 找博通開發晶片
OpenAI宣布，將攜手博通打造旗下首批自研AI處理器，為期數年。這是OpenAI最新一筆大規模交易，該公司支出最多可能再增加5,000億美元。
OpenAI執行長奧特曼在聲明中說：「與博通成為盟友，是打造釋放AI潛力所需基礎設施的重要一環。」
根據共同聲明，OpenAI將設計並聯手博通開發晶片，目標新增10GW（10億瓦）AI資料中心算力，雙方2026下半年開始部署搭載新晶片的伺服器機櫃。
一旦大功告成，這樁交易將帶動OpenAI總算力提升至逾26GW，相當於約26座核能反應爐。
OpenAI繼9月同意向輝達採購總耗電量達到10GW的晶片後，上周又宣布將向晶片設計商超微進一步採購6GW晶片。
英國金融時報（FT）指出，OpenAI近月簽署的晶片與資料中心協議規模總計約1兆美元，大舉下單博通，意味OpenAI可能需要再花費3,500億至5,000億美元。
