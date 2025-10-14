拉美「星際之門」大戲登場

OpenAI主導的海外版「星際之門（Stargate）」計畫拉丁美洲首站啟動，規劃在阿根廷設立500MW（百萬瓦）規模的AI資料中心，投資金額250億美元（逾新台幣7,600億元），第一期工程2026年展開，預計12個月完工，鴻海與廣達（2382）等AI伺服器供應商可望受惠。

外電報導，OpenAI近日宣布與潔淨能源公司Sur Energy策略結盟，在阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）建設一座全新AI資料中心，投資總額估計高達250億美元。

OpenAI的星際之門計畫包括在美國本土和海外展開大規模AI基建，與Sur Energy 合作的阿根廷版星際之門，電力規模可達500MW，是阿根廷史上最大規模AI基建計畫，目標讓阿根廷擁有先進運算能力，成為該區域最大AI中心。

OpenAI執行長奧特曼表示，這不僅是基礎設施建設，而是要將AI交到阿根廷人民手中。