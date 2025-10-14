快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

拉美「星際之門」大戲登場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

OpenAI主導的海外版「星際之門（Stargate）」計畫拉丁美洲首站啟動，規劃在阿根廷設立500MW（百萬瓦）規模的AI資料中心，投資金額250億美元（逾新台幣7,600億元），第一期工程2026年展開，預計12個月完工，鴻海與廣達（2382）等AI伺服器供應商可望受惠。

外電報導，OpenAI近日宣布與潔淨能源公司Sur Energy策略結盟，在阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）建設一座全新AI資料中心，投資總額估計高達250億美元。

OpenAI的星際之門計畫包括在美國本土和海外展開大規模AI基建，與Sur Energy 合作的阿根廷版星際之門，電力規模可達500MW，是阿根廷史上最大規模AI基建計畫，目標讓阿根廷擁有先進運算能力，成為該區域最大AI中心。

OpenAI執行長奧特曼表示，這不僅是基礎設施建設，而是要將AI交到阿根廷人民手中。

AI 阿根廷

延伸閱讀

OpenAI暗示不會下單英特爾

奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

川普運用美國力量 棍子蘿蔔並進 重塑拉美新局

美軍三炸委內瑞拉運毒船 傳五角大廈軍方律師擔心法律後果

相關新聞

雲端AI軍備賽…鴻海大贏家 廣達、緯創等沾光

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，全球八大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出總計將逾4...

OpenAI 找博通開發晶片

OpenAI宣布，將攜手博通打造旗下首批自研AI處理器，為期數年。這是OpenAI最新一筆大規模交易，該公司支出最多可能...

拉美「星際之門」大戲登場

OpenAI主導的海外版「星際之門（Stargate）」計畫拉丁美洲首站啟動，規劃在阿根廷設立500MW（百萬瓦）規模的...

南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價

台塑集團旗下DRAM廠南亞科總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南...

南亞科上季EPS 0.5元 終結連11虧

DRAM市況火熱，南亞科昨（13）日公布第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；前三季稅後淨...

威剛：市況好到讓人頭痛 記憶體業數十年來首見的盛況

台灣最大、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白昨（13）日表示，現在記憶體市況「好到我們很頭痛」，主因供貨不足，大家都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。