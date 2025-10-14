南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照

台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南亞科第3季平均單價（ASP）季增約40%之後，本季價格續漲，毛利率與獲利將持續改善，「明年也會是很不錯的一年」。

法人指出，南亞科向來採保守穩健原則釋出展望，李培瑛昨天在法說會釋出樂觀正向看法，讓市場對「這波記憶體反彈來真的」更具信心。

李培瑛表示，這次DRAM榮景來自AI需求維持強勁、非AI市場供給不足，使得DRAM市場景氣明顯回升。三星、SK海力士、美光等三大原廠都將資源轉往高頻寬記憶體（HBM）、DDR5及未來的DDR6，導致DDR4產量驟減，供應量低於需求，並進一步推升DDR5報價走揚。

李培瑛分析，DDR4目前仍占全球DRAM市場約20%，其中10%以上為DDR4，其餘為LPDDR4。由於三大原廠一旦把設備改為生產高頻寬記憶體或DDR5，要轉回生產DDR4極具難度，除非重新添購設備並調整製程，這讓南亞科有機會搭上DDR4缺貨漲價商機。

應用面上，李培瑛點出，PC轉向DDR5的速度最快，其次為雲端伺服器，消費性市場仍以DDR4 8Gb為主，短期內轉換意願不高。整體交易量方面，南亞科當前DDR5占比約10%、DDR4超過50%，其餘為DDR3與低功耗版本產品。

談到價格走勢，李培瑛說，第3季平均單價季增約40%，第4季價格續漲，各產品線漲幅不一，預期明年價格若能維持第1季價格即屬理想，整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。

受惠於市況強彈，李培瑛指出，南亞科本季展望正面，比第3季有更好的把握度，且把握度相當高，預期毛利率、獲利都會持續改善。

法人關注南亞科今年是否有機會全年轉虧轉盈，他回應「會繼續努力」。


