蘋果折疊機砍軸承成本 量產階段大幅節省成本

蘋果傳聞中的折疊智慧手機再傳新消息，根據知名蘋果分析師郭明錤最新預測，折疊iPhone用於折疊螢幕的軸承（鉸鏈）設計，將讓蘋果在量產階段大幅節省成本，預期生產成本將比市場原先預期低20至40美元。

天風國際證券分析師郭明錤12日發文表示，折疊iPhone軸承在進入量產階段後，預估平均單價成本降至約70-80美元，明顯低於市場預估的100-120美元以上水準。他認為這將為蘋果節省相當可觀的生產支出。

郭明錤指出，蘋果長期供應鏈夥伴鴻海（2317）與新日興合作成立合資公司已經拿下蘋果約65%的軸承訂單，其餘約35%訂單則由美商Amphenol取得。若未來折疊iPhone的市場表現成功，可能會有第三家廠商加入軸承供應商的行列。據傳大陸業者立訊精密（Luxshare） 是潛在候選者，但最快也要2027年之後才會參與。

郭明錤指出，立訊精密的加入將為蘋果帶來更激烈的競爭，進一步壓低軸承成本，讓蘋果能透過降低生產成本來提高利潤。

郭明錤說，軸承單價下降主因在於組裝設計優化與鴻海參與，而非上游零組件成本大幅下跌。鴻海與新日興的合資公司能夠取得的訂單比重較高，是受惠於鴻海的擴產與量產能力。

他還分析說，立訊有可能成為蘋果的軸承供應商，反映兩個可能趨勢，第一是未來軸承單價仍有下行空間，第二則是軸承將成為系統組裝廠的新戰場。

AppleInsider指出，先前有傳聞說，iPhone Fold可能看起來像是兩台iPhone Air透過軸承連接而成。與超薄手機相似，蘋果可能會在機身邊框中使用鈦合金與鋁材，以確保輕薄同時兼具強度。

郭明錤先前曾提到過另一種設計方案，採用不鏽鋼邊框與液態金屬軸承，但這將導致整支智慧手機的重量大幅增加。

從2019年以來，屢屢有傳聞指出距離蘋果推出可折疊iPhone「只剩一年」，但迄今仍未上市，目前最新傳聞則是2026年登場。