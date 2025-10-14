電商大PK 著眼黏著度

過去一年電商平台力推訂閱制，吸引用戶黏著度並增加消費力道，包括momo富邦媒「moPlus」、美商酷澎Coupang「WOW」，淘寶將在台灣啟動「88VIP」，統一與Yahoo合資成立電商公司、轉投資網路家庭則積極以虛實通路帶動會員點數經濟，各擅勝場爭取重視折扣或運費優惠的消費者。

淘寶天貓海外台日韓市場負責人劉慧娟先前指出，台灣電商市場成熟，成為國際與本土電商「練兵」重點地區。88VIP也是阿里巴巴看好台灣市場潛力，在台灣推出新策略。

富邦媒去年率先針對中高端消費者推出moPlus訂閱制，年費達2,399元，主打會員專屬折扣、mo幣回饋、跨業折扣等，並在6月公布會員超過5萬人，會員的月均消費金額約為2.5萬元，較一般會員高出許多，且淨訂購金額年增36%，成長超乎預期。富邦媒也規劃推出門檻較低的訂閱方案。

酷澎Coupang「WOW」針對用戶在意的運費提供訂閱制，月費59元標榜「真正無條件免運」（不論購買金額、購買一件即可免運），適用於「火箭速配」和「火箭跨境」商品，並提供「30天鑑賞期」的免費退貨權利和限量會員商品，強調不用為免運湊單，想買就買。