淘寶來台搶客攻訂閱經濟 開雙11促銷戰第一槍

電商最大檔期雙11將屆，阿里巴巴旗下電商平台淘寶昨（13）日宣布，10月中旬將在台灣市場銷售「88VIP」會員制服務，加入「訂閱經濟」戰場，強調「買愈多省更多」，爭取消費者忠誠度，開雙11價格戰第一槍。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟表示，淘寶在台灣持續提升不同用戶群體的消費體驗，是在台灣市場成長的關鍵戰略，包括先前提供台灣信用卡結帳，與中國信託合作透過銀行帳戶直接付款，不久前更針對無卡族與學生推出跨境貨到付款服務，解決沒有信用卡的痛點，88VIP會員服務是台灣淘寶忠誠粉絲用戶盼望開通的服務之一。

她指出，近年台灣市場的忠誠粉絲數量持續增長，客單價高、購買頻率多，爭取在今年雙11前在台灣可讓消費者購買88VIP購物卡服務，給予實質的價格折扣。

淘寶在2018年8月8日推出忠誠會員專屬服務，為活躍與忠誠客戶提供整合阿里旗下多平台的專屬權益，會員權益可分為「購物卡」、「生活卡」與「全能卡（包含購物與生活卡權益）」。兌換方式主要是淘寶用戶購物累積「淘氣值」，1,000分以上年費為人民幣88元（約新台幣380元）；若淘氣值低於1,000分，年費則為人民幣888元（約新台幣3,838元），換言之，88VIP主要鼓勵忠實客戶，自費較不划算。

目前淘寶在台灣市場推出的會員權益為購物卡，聚焦提供淘寶忠誠用戶「買愈多省更多」，訂閱88VIP購物卡年約的會員，平台全年提供「百萬商品95折」、「大促消費券－購物節獨享折扣券大禮包」、「天天紅包－小額紅包天天領」、「專屬客服」及「退貨包運費」等五大權益，給予忠誠用戶最實質、直接的購物與退貨價格回饋。

目前淘寶透過海外電商方式提供台灣用戶服務，不少小型電商業者也透過淘寶「批貨」回台灣銷售。根據研調業者未來流通研究所統計海外電商平台的流量，統計至今年上半年，美商酷澎跨境購物與淘寶天貓流量競爭激烈，淘寶天貓海外站部分台灣流量最高，過去三年台灣用戶交易額每年維持雙位數成長，且有一定程度活躍用戶。