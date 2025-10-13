台日半導體同盟會議將登場 李逸洋：台技術領先穩固

駐日代表李逸洋今天出席「台日半導體同盟」研討會歡迎晚宴時表示，美國近期提出「美台半導體製造五五分」構想引發討論，但事實上，台積電的美廠製程仍落後台灣約2年半。他強調，台灣的技術優勢明確且核心技術穩固，台積電的全球布局象徵「國力的延伸」。

印太戰略智庫和日本智庫「國家基本問題研究所」明天將在東京舉辦「台日半導體同盟」研討會，邀請熊本縣出身的日本前防衛大臣木原稔、前經濟部長王美花發表基調演講。李逸洋、王美花、印太戰略智庫執行長矢板明夫、國家基本問題研究所理事長櫻井良子、眾議員萩生田光一、日本中華聯合總會名譽總會長詹德薰等人今晚出席歡迎晚宴。

李逸洋致詞表示，近來最受矚目的話題是美國提出的「美台半導體製造五五分」構想。針對這一點，坊間甚至流傳出「TSMC將變成ASMC」等錯誤訊息。然而從現實情況來看，美國的TSMC目前最多僅能量產4奈米與3奈米晶片，2奈米的量產最快也要到2027年底才能實現。

他指出，另一方面，台灣今年正式啟動2奈米晶片的量產。TSMC更計劃在2028年開始量產1.4奈米晶片。換句話說，台美之間在製程技術上大約有2年半的差距。此外，TSMC在台灣設有超過8000名研究人員的全球最大研發中心，持續推進下一代製程技術的研發；而美國的研發中心主要負責維護與生產支援，兩者性質明顯不同。

李逸洋表示，目前台灣已經著手準備1.4奈米世代的量產布局，台中有4座、新竹有2座、高雄有1座新廠正在籌建中，技術上的領先地位可說十分明確。台灣牢牢掌握半導體核心技術，並不存在技術流失的問題。

他表示，從全球產業結構來看，美國的強項在於半導體設計；荷蘭以艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）曝光機技術領先全球；而日本則掌握了全球約30%的半導體製造設備與50%的半導體材料市場。

李逸洋最後表示，對台灣而言，只要能在確保國家安全與維護核心技術優勢的前提下，台灣作為「民主供應鏈」中的關鍵夥伴，TSMC正積極在美國、日本與德國展開投資與設廠。台灣的海外投資不是「基礎移轉」，而是「國力的延伸」，未來將在這樣的基礎上，持續努力，推動更進一步的發展。