能源轉型過程挑戰 TSIA提出三大政策建議

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

對能源轉型過程中產業面臨的困境與挑戰，台灣半導體產業協會(TSIA)於13日提出政策建議，包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。

TSIA表示，因應國際淨零趨勢及供應鏈對低碳能源的需求，半導體及電子產業高度仰賴穩定且潔淨的電力供應，然而，依據我國目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力。針對我國能源轉型過程中產業所面臨的困境與挑戰，提出三大建議。

三大建議中，首先是提高供電穩定性，包括推動高用電區域之「電廠直供」，全面導入智慧電網，應用AI與感測器進行即時監控與預測性調度。以及制訂國家級儲能指引，並於科學園區及產業聚落建置大型儲能系統，形成區域微電網。還有建立透明績效指標，公開電力異常件數與改善進度，並重新盤點抽蓄水力潛能以提供中長期支撐。

第二個建議是，強化低碳能源供給，包括釋出閒置土地資源，優先建置國有光電案場、建立一致且透明的審查架構，提升投資可預期性。同時，成立行政院級專案辦公室，統合跨部會協作，推動多元低碳能源方案，並公告每 10年期電力排碳係數預測，加速碳捕存設施導入，確保於2035年前全面實施，還要針對高電價用戶提供專屬低碳電力結構。

第三則是檢討綠能法規不合理限制，允許餘電「電證分離」，並維持既有時間區段結算方式，避免15分鐘即時媒合造成更嚴重的餘電問題。以及允許電證分離讓企業更有彈性達成中長期碳管理目標，不應無預警調漲或取消轉供優惠。

TSIA籲請府院及相關部會，參酌該會建議，兼顧基礎建設強化與法規制度改革，以長遠視野和務實作法推動能源轉型，確保產業的國際競爭力，邁向低碳永續的未來。

