神盾AI布局再下一城！旗下安格砸1.98億入股欣普羅 攜手搶攻AI視覺商機

神盾（6462）集團旗下安格（6684）科技13日經董事會決議，宣布以每股30元參與欣普羅（6560）私募增資，依照今日欣普羅收盤價39.5元計算，折價幅度約31%。整體來看，安格此次投資總額約新台幣1.98億元．公司表示將整合集團內芯鼎的AI視覺晶片、鈺寶的低延遲通訊技術與安格AI演算法優勢，攜手欣普羅打造完整的「AI視覺解決方案」，搶攻智慧製造、智慧物流與無人機市場。

端看無人機產業，根據Drone Industry Insights預估，2022年全球無人機市場產值為306億美元，預計以7.8％的年複合成長率成長，至2030年達到558億美元，龐大商機引起全球各大業者積極布局，神盾集團的各子公司以不同的技術鎖定AI、無人機應用，業界看好該次的策略合作，能將綜效發揮到最大化。

安格指出，本方案鎖定智慧視覺解決方案市場，結合芯鼎低功耗高效能AI視覺晶片與鈺寶低延遲通訊技術，搭配安格的高速介面技術（MIPI、USB、GMSL）與AI演算法，再整合欣普羅客製化Camera模組設計與量產能力，形成從影像擷取、處理、傳輸到AI運算的全方位系統，攜手打造「AI之眼」。

業界點出，欣普羅已獲輝達（NVIDIA）、Intel、ADI等國際大廠技術認證，具備從產品設計、開發、驗證到量產的全週期能力。結合神盾集團AI實力，此四方解決方案已獲客戶青睞，專案將自今年起陸續發酵。

安格強調，公司這次與欣普羅合作，將鎖定工業自動化、智慧物流、無人機及智慧安防等高成長應用，分別包括提供高精度機器視覺檢測與缺陷分析；支援AMR／AGV機器人導航；避障與定位；打造視覺傳感導航系統，提供酬載、避障與圖傳功能；實現低延遲傳輸與即時行為識別，此後，預計將技術進一步延伸至機器人領域，擴大綜效以挹注營運。