安國推最新Arm架構CPU 搶AI晶片商機

神盾（6462）旗下安國（8054）出席OCP全球高峰會，展示最新的Arm架構CPU平台Mobius100（CSS V3）。該8核心模擬平台專為AI與HPC伺服器而設計，展現安國在開放運算與先進晶片架構的技術領導力。

安國指出，本次現場展示將充分體現Arm生態系的合作精神與創新能量，由安國、益華（Cadence）與振生半導體（Jmem Tek）三方聯手，推出革命性的數位孿生設計平台（Digital Twin Design Platform）Arm CSS V3 8-core Emulation Platform。該平台重新定義未來晶片設計的架構、流程與標準，推動異質晶片整合與系統層級創新，藉以深化Arm生態系的合作迎接開放運算新時代。

安國採用Arm CSS V3最新版本EAC2架構，能同時支援CPU die-to-CPU die互連作為運算調度中樞，並可靈活連接GPU、NPU及各式AI加速器晶片協同作業，實現真正的異質運算整合。

安國指出，此設計不僅提升系統整體效能與擴充性，更為未來AI與HPC應用奠定堅實基礎。在效能優化方面，安國充分運用Arm CPU的高能效架構優勢，於單位功耗下提供卓越運算效能，實現更佳的「每瓦效能」（Performance per Watt）表現。這不僅能滿足AI與資料中心的高效能需求，也為能源效率與可持續發展提供兼顧的解決方案，並引領CPU未來發展趨勢異質運算與Chiplet架構。

同時，為強化晶片安全性與可信運算能力，安國與振生半導體攜手開發PUF-based PQC（Post-Quantum Cryptography）解決方案。該方案已取得NIST FIPS 140-3 CAVP、FIPS 203（ML-KEM）、FIPS 204（ML-DSA）等多項國際認證，並全面支援最新ASCON演算法，搶先符合SP 800-232標準。

安國強調，憑藉原生硬體加速與低延遲架構，該方案可在晶片端提供高速且高效率的量子安全防護，有效抵禦量子運算帶來的威脅，實現晶片端高速可信賴運算。