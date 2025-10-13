仁寶健康併入智齡科技、強化智慧醫療布局 搶攻長照市場新藍海

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
仁寶健康彭聖華董事長(左)暨智齡科技創辦人康仕仲博士，完成簽約儀式。仁寶／提供
仁寶電腦（2324）旗下仁寶健康科技股份有限公司與智齡科技股份有限公司13日正式簽署合併契約，合併基準日訂為2026年1月1日。合併後，仁寶健康將成為智齡科技100%子公司，仁寶預計持有智齡科技完全稀釋後股權約11.1%。本次合併結合雙方在醫療及長照領域與AI SaaS技術的優勢，攜手打造完整的智慧醫療及長期照護生態系。此合作不僅鞏固仁寶在智慧醫療領域的布局，更是面對台灣邁入超高齡社會、搶攻長照市場爆發性成長的重要關鍵。

台灣已於2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%，政府將於2026年全面推動長照十年計畫3.0 (長照3.0)，長照產業將迎來快速成長期。預估未來十年，台灣高齡人口將增加逾三成，長照需求將持續擴大。

仁寶除深耕智慧醫療器材之研發及銷售，更積極布局醫療服務及長照之資訊軟體服務，旗下子公司仁寶健康以「仁寶 i 照護」之系統平台，已服務千餘家居家照護單位及百餘家日照中心。智齡科技由台灣大學康仕仲教授創立，專注於智慧長照SaaS與AI技術，服務涵蓋住宿式長照、日間照護及居家照護，並已成功拓展至北美市場。合併後，雙方將以「台灣示範、國際輸出」為策略模式，加速進軍海外市場，為仁寶智慧醫療事業開啟下一波成長動能。

仁寶健康董事長彭聖華表示：「醫療與長照產業正處於結構性轉型的關鍵時刻。仁寶健康與智齡科技的結合，不僅是資源整合，更是對高成長領域的前瞻性投資。我們將以此為基礎，打造智慧長照的產業標竿，迎接台灣超高齡社會的挑戰，並將成功模式推向國際，為企業與股東創造長期價值。」

雙方對「以AI輔助照護的未來」充滿信心，將攜手推動創新落地，提供兼顧品質、效率與人性化的智慧照護解決方案，搶先布局全球長照產業的新藍海。

