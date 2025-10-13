威剛董座陳立白：記憶體、硬碟同步缺貨 上游的米缸已見底

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白13日表示，在雲端服務供應商（CSP）剛性需求帶動下，罕見出現DDR4、DDR5、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和硬碟同步缺貨的情況，其中，NAND Flash可望缺貨到明年上半年，坦言上游的米缸已經見底。

威剛今日召開電影「絕勝」開拍電影記者會，陳立白親自出席，他受訪說明記憶體現況。陳立白指出，記憶體自8月下旬突然缺貨漲價，較記憶體供應商預期早展開反彈，另外，三大動態隨機存取記憶體（DRAM）廠三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）宣布停產DDR4，預期DDR4供應量會越來越少，供需缺口將會非常嚴重，產品價格漲幅也將居記憶體之冠，其次為DDR5。

以DRAM來看，陳立白認為，三星、SK海力士與美光三大廠逐步轉產DDR5，預料停產將引發「長尾效應」，即現有合約貨供應結束後不再進行額外生產，因此料源只會越來越少，而DDR4將呈現短缺，預期缺口將延續兩年，預期對南亞科（2408）、華邦電（2344）等台廠最為有利。

NAND方面，陳立白說明，NAND今年確定短缺，預計缺到明年上半年，直言NAND供應鏈結構比DRAM複雜得多，尤其現階段HDD大廠產能減少，導致SSD替代效應明顯，加上HDD與SSD單位成本差距收斂，HDD廠轉為「接單才生產」，更放大NAND需求。