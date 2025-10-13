達發與母公司聯發科共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台

IC設計業者達發（6526）於13日宣布，與母公司聯發科（2454）共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台，標榜可針對電信業者需求量身打造，將網路服務效能提升超過30％，提升用戶體驗。

達發相關晶片已陸續出貨給電信營運商客戶，這次推出新的軟體架構，透過AI希望讓客戶更能降低成本、增加效益。達發指出，上述AI光纖網路閘道器平台，支持電信營運商prplOS、RDK-B、OpenWRT等三大主流軟體架構，運用AI自主學習分析網路流量，可實現高效管理Wi-Fi與PON之間的任務，改善光纖到府（FTTH）封包擁塞情形，降低延遲並提升資料吞吐量，提升網路流量效能。

達發也提到，運用AI演算法，在閘道器終端可針對網路不順暢的根本原因自動執行分析，大幅縮減設備在發生故障後恢復到正常運作狀態的平均時間，並透過機器學習特定網路使用行為，如解決高流量串流影片緩衝、下載遊戲時的流量調配、修正會議通訊的干擾延遲、即時數據封包異常警示等。