創見發表CFexpress 4.0 Type B記憶卡 支援8K專業影像製作

創見資訊 (Transcend Information, Inc.) 發表全新CFexpress 830 Type B記憶卡，採用最新CFexpress 4.0規格與PCIe Gen4 x2介面，提供讀取速度高達3,500 MB/s與持續寫入速度高達2,600 MB/s，實現高效流暢的資料傳輸表現。搭配最高2TB儲存容量，不僅能支援長時間拍攝需求，更能輕鬆應對8K RAW影片製作、高速運動連拍與多機位商業專案，完整捕捉每個關鍵瞬間，全面提升專業影像工作效率。

創見表示，CFexpress 830 Type B記憶卡採用最新CFexpress 4.0規格，搭載PCIe Gen4 x2介面與NVMe 2.0技術，結合精密控制器與嚴選快閃記憶體，將速度與穩定性推向新高。讀取速度高達3,500 MB/s、寫入速度高達3,400 MB/s，在快門按下的瞬間，即刻完成影像存儲。無論是捕捉稍縱即逝的表情，或記錄高速運動的巔峰時刻，極速效能始終領先靈感一步，確保電影級製作流程順暢無阻。

同時，持續寫入速度高達2,600 MB/s，完美支援高位元率錄影需求，即使是長時間8K RAW錄製或高幀率4K影片拍攝，依然能保持流暢無間。為電影級影像創作者與商業製作團隊帶來前所未有的拍攝與後製效率，以穩定輸出確保每一幀影像的專業品質。

此外，創見CFexpress 830 Type B記憶卡可精準捕捉每一道紋理與色彩，為後製提供最大靈活度。無論是4K或8K，皆能呈現專業級的清晰度與深度，滿足製作團隊對細節的嚴苛要求。同時，最高2TB容量可支援長時間拍攝、遠征紀錄片與多機位8K商業專案，減少更換記憶卡的中斷與風險，讓創作不中斷，靈感持續延伸，完整承載無限精彩。

創見提供免費下載的RecoveRx資料復原軟體，可輕鬆復原誤刪的相片、文件、音樂與影片。SSD Scope軟體則以人性化介面匯集最新技術，搭配創見CFexpress Type B RDE2讀卡機，即時檢測記憶卡健康狀態，保持最佳性能。