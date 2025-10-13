快訊

恩智浦與光寶科互授策略合作夥伴獎 慶祝GreenChip全球出貨破10億顆

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦與光寶科互授策略合作夥伴獎， 慶祝GreenChip全球出貨量突破10億顆。圖／恩智浦提供
恩智浦與光寶科互授策略合作夥伴獎， 慶祝GreenChip全球出貨量突破10億顆。圖／恩智浦提供

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日與光寶科（2301）共同宣布，雙方互相授予策略夥伴獎，以表彰彼此在實現最高電源效率、產品效能和整體品質目標的共同承諾。此次授獎亦同步慶祝恩智浦GreenChip解決方案對光寶科累計出貨量突破10億顆的重要里程碑，充分展現雙方穩固的合作基礎與業界實力。

光寶科作為全球領先的電源管理方案和光電半導體供應商，致力於提供可靠先進的解決方案，推動個人電腦、遊戲機、人工智慧、雲端運算、5G、低軌衛星、汽車電子和人工智慧物聯網（AIoT）等領域的創新。透過恩智浦從電源插座到處理器的全方位能源管理解決方案，包括恩智浦GreenChip產品組合，光寶科積極推動綠色資料中心、潔能運輸和高效能基礎設施的整合解決方案，協助企業邁向永續發展。

恩智浦GreenChip電源產品組合旨在實現更高密度、更節能的電源產品設計，並具備卓越的效能和直覺易用的功能。作為電源控制IC的全球領導者，恩智浦提供廣泛的高效、可配置IC控制器，用於交流／直流電源、智慧快速充電解決方案和先進的系統保護技術。

光寶科資訊及消費性電子事業群總經理徐建中表示：「光寶科致力於透過智慧技術與負責任的企業治理，推動永續能源管理。我們專注於開發創新、智慧且永續的電源解決方案，滿足從住宅、商業到工業等領域的多元應用，幫助客戶提升能源使用效率並減少對環境的影響。自2001年起與恩智浦展開合作以來，光寶科技與恩智浦建立了長期穩固的合作關係。恩智浦GreenChip解決方案幫助我們實現關鍵目標並提供重要助力。本次互授策略合作夥伴獎，不僅是對兩家公司持續合作的肯定，也再次體現我們共同為產業創造價值的承諾。」

恩智浦半導體先進電源系統電源傳輸部門資深總監Hyung Kim表示：「恩智浦先進類比產品組合是構建智慧互聯世界的核心基礎。光寶科對恩智浦包括GreenChip電源產品組合在內的解決方案的肯定，展現我們致力於提供高品質、高效率電源解決方案的承諾，讓世界變得更美好、更安全、更有保障。」

光寶科 恩智浦 半導體

