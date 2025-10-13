晶心科與Arculus System攜手 合攻RISC-V SoC設計

先進電子設計自動化（EDA）與AI驅動軟體解決方案領導廠商Arculus System（愛科利思）今（13）日宣布，與高效能、低功耗32/64位元RISC-V處理器核心領導供應商暨RISC-V International創始會員 Andes Technology（晶心科）展開合作。透過此次合作，Arculus System的旗艦產品iPROfiler已成功整合至Andes的虛擬平台AndeSysC中，進一步強化RISC-V SoC開發者在設計初期的效能分析與系統優化能力。

iPROfiler是專為SoC工程師打造的AI-EDA效能分析工具，能夠有效解析RTL模擬結果與基於AMBA協定（AXI、AHB、APB）的匯流排活動。設計人員可藉由iPROfiler快速掌握效能瓶頸，例如高延遲的資料傳輸或頻寬使用過度等問題，並優化記憶體存取效能。該工具可將波形數據轉換為清晰、AI協助生成的報告，幫助設計者在數秒內定位異常交易與記憶體問題。iPROfiler支援PMT與VCD資料輸入，提供彈性與效率兼具的整合方式。

AndeSysC為晶心科所開發、基於SystemC的先進虛擬平台解決方案，專為RISC-V SoC開發而設計。其內建可擴充的AndesCore V5處理器IP模型庫，能加速系統原型建構，並讓軟體開發與硬體設計同步進行，縮短開發週期、降低風險。AndeSysC也支援透過ACE（Andes 自動化客製指令擴充）進行自定義指令模擬，並可透過TLM-2.0協定整合第三方IP，加速系統剖析與效能預估，同時促進軟硬體協同設計與優化，有效推進RISC-V SoC創新。

透過此次合作，AndeSysC在設計初期即可獲得更全面的系統效能視覺化能力。整合iPROfiler™之後，開發團隊可快速識別效能瓶頸，評估整合IP的頻寬是否符合設計預期。詳細的效能剖析回饋，有助於提早進行系統架構優化，並促進軟硬體團隊更緊密合作，進而提升記憶體效能與設計效率。

Arculus System先進技術處處長呂紹榮表示：「這次與晶心科技的合作大幅拓展虛擬平台的能量。將iPROfiler整合進AndeSysC，讓RISC-V開發者得以前所未有地掌握效能細節，快速找出瓶頸，並大幅縮短高階SoC的上市時間。」

晶心科行銷處技術資深經理黃宏偉表示：「我們非常高興與Arculus System合作，進一步強化AndeSysC在RISC-V生態系中的影響力。透過整合iPROfiler™的進階分析功能，客戶能夠更早掌握系統層級的效能資訊，加速創新步伐、提升開發效率，同時降低設計風險。」