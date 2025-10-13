TOYOTA Drive⁺ Link智能車載系統 攜手GARMIN升級五大創新功能

隨著智慧車載科技持續發展，車機系統已不再僅有導航與娛樂功能，而是成為駕駛過程中不可或缺的智慧助理。和泰集團小金雞車美仕秉持「智慧出行，健康生活」的理念，今年重磅推出 Drive⁺ Link 智能車載系統升級版，優先讓 2026年式COROLLA CROSS及COROLLA ALTIS的車主選配。

車美仕指出，Drive⁺ Link智能車載系統，五大升級功能，全面進化智慧出行體驗除了原有功能之外，新增五大創新功能，包含「健康守護」、「停車場智慧導航」(以圖資實際收錄為準)、「AR 安全輔助」、「3D 視覺路況」與「AI語音導航」，為駕駛者打造直覺化、人性化的智慧駕馭體驗。

首先升級健康守護（穿戴整合）， 跨界攜手智慧穿戴品牌 GARMIN，導入健康守護功能(HealthGuard)，將駕駛個人生理數據同步至車機系統。駕駛可適時透過身體能量指數、壓力指數與睡眠品質等指標介面掌握自身情況與留意行車安全；亦可透過卡路里消耗等數據了解近期運動量是否足夠，可依此適度地規畫出遊與戶外活動，讓每段旅程隨時保持在生活最佳的狀態。

第二，升級停車場智慧導航， 很多車主常常有在大型停車場內迷路或找不到出口的困擾。TOYOTA現在透過收錄更多大型停車場出口資訊(以圖資實際收錄為準)註2，輔以智慧導航指引，車輛在離開多出口大型停車場時，將根據駕駛設定之目的地，自動判斷規劃最佳出口，讓車主不用在複雜的停車場中徘徊、免除離場後繞路之苦！特別適用於大型商場或轉運站等停車場情境，讓駕駛方向更明確，不再焦慮。

升級功能三，AR 安全輔助， 面對交通環境日益複雜的現代城市，Drive⁺ Link在原有AR擴增實境功能上進一步結合影像辨識技術，實現即時提醒功能，協助駕駛專注於路況並降低潛在風險。系統可於靜止時偵測前車動態，提供「前車駛離提醒」；於路口處偵測紅綠燈號誌的變化時，即時發出「綠燈起步」提醒或「紅燈注意號誌」等提示，透過全面性的提醒，強化駕駛對周遭環境的掌握，有效提升整體行車安全性。

升級功能四，採用3D 視覺路況， 透過Drive⁺ Link特有的3D畫面技術，即時建構實際道路情境，帶來更具臨場感的導航體驗。駕駛能夠直覺掌握前方車流與出口資訊，開車不再單調，而是一場視覺上的智慧旅程；這個功能限於高速公路與快速道路使用。

升級功能五推出AI語音導航， 揮別過往特定語句的指令方式，新升級的Drive⁺ Link率先於同級車中引入大型語言模型，只需輕鬆一句話，例如「我想吃壽司，幫我找附近的壽司店」或「沿路有加油站嗎？」等，語音助理即可理解車主想前往的地點並規劃導航對應的路線。新一代智慧語音導航功能，除了整合自然語言辨識，更支援口語化的詢問，無論是導航目的地、尋找景點、餐廳、甚至飲料店，都能適時回應駕駛需求。免動手、少分心，享受更人性化的溝通體驗，讓車機搖身一變成為車主的智慧助理。