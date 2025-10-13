快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

南亞科總座李培瑛：DDR5布局持續深化 16Gb產品明年Q2可挹注收益

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片

南亞科總經理（2408）今日主持法說會前記者會受訪表示，隨著市場進入新一輪記憶體循環，DDR5產品已陸續獲得PC與伺服器客戶認證，整體出貨動能逐步增溫。DDR4 DARM雖仍是主力產品，但因應未來主流產品逐步轉向DDR5，南亞科將依客戶需求與產品毛利彈性調整產能配置。

李培瑛預期，這波DDR4 DRAM缺口擴大，除了三星、SK海力士和美光三大原廠公布最後交貨期，在考量產能調配欠缺彈性、成本及恐延誤主流產品DDR5或DDR6產品推進時程等三大不利因素外，中國長鑫轉進DDR5及LPDDR5的策略，也是催化劑。他說長鑫早在三大廠之前即調降DDR4與低功耗版DDR4產能。至於其價格與競爭力，因涉及政府補貼政策，南亞科不便評論。他強調，公司策略是穩健經營與技術升級並行，以鞏固中高階市場。

在產品銷售結構上，南亞科目前以模組為主，顆粒出貨量相對有限。李培瑛強調，PC品牌廠商對價格高度敏感，當DDR4價格上漲時，會加速導入DDR5；反之，若DDR5價格偏高，可能再回頭採用DDR4。因此，整體而言，PC市場簽訂長約的情況不多，除非DDR5嚴重缺貨，才會出現較長期的合約模式。

至於新製程與產品貢獻進度，李總透露，目前公司以1B製程量產8Gb DDR4為主，並同步開發4Gb、16Gb DDR4及16Gb DDR5產品。其中，16Gb DDR4預計最快在明年第2季開始貢獻營收，成為公司製程轉進的重要里程碑。

針對AI與運算記憶體（computing in memory）的新興應用，他表示，南亞科與鈺創及補丁等合作夥伴共同投入相關技術開發，目前進展順利，預期2026年起將有初步成果，但主要貢獻會在2027年顯現。

對於外界關注的稀土管制議題，李培瑛說，稀土在南亞科產線應用比例極低，直接影響有限；但若引發中美貿易緊張與全球經濟波動，可能對整體市場信心造成間接衝擊。他強調，南亞科將持續強化營運韌性，以因應地緣政治與供應鏈的不確定性。

南亞科 李培瑛

延伸閱讀

南亞科總座李培瑛：DDR4缺口大 南亞科產出占比達五成

外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

全民權證／威剛 挑價內外10%

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

相關新聞

達發與母公司聯發科共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台

IC設計業者達發（6526）於13日宣布，與母公司聯發科（2454）共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台，標榜可...

恩智浦與光寶科互授策略合作夥伴獎 慶祝GreenChip全球出貨破10億顆

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）今日與光寶科（2301）共同宣布，雙方互相授予策略夥伴獎，以表彰彼此在實現最高...

創見發表CFexpress 4.0 Type B記憶卡 支援8K專業影像製作

創見資訊 (Transcend Information, Inc.) 發表全新CFexpress 830 Type B記...

晶心科與Arculus System攜手 合攻RISC-V SoC設計

先進電子設計自動化（EDA）與 AI 驅動軟體解決方案領導廠商 Arculus System（愛科利思）今（13）日宣布...

TOYOTA Drive⁺ Link智能車載系統 攜手GARMIN升級五大創新功能

隨著智慧車載科技持續發展，車機系統已不再僅有導航與娛樂功能，而是成為駕駛過程中不可或缺的智慧助理。和泰集團小金雞車美仕秉...

南亞科總座李培瑛：DDR5布局持續深化 16Gb產品明年Q2可挹注收益

南亞科總經理（2408）今日主持法說會前記者會受訪表示，隨著市場進入新一輪記憶體循環，DDR5產品已陸續獲得PC與伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。