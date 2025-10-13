南亞科總座李培瑛：DDR5布局持續深化 16Gb產品明年Q2可挹注收益

南亞科總經理（2408）今日主持法說會前記者會受訪表示，隨著市場進入新一輪記憶體循環，DDR5產品已陸續獲得PC與伺服器客戶認證，整體出貨動能逐步增溫。DDR4 DARM雖仍是主力產品，但因應未來主流產品逐步轉向DDR5，南亞科將依客戶需求與產品毛利彈性調整產能配置。

李培瑛預期，這波DDR4 DRAM缺口擴大，除了三星、SK海力士和美光三大原廠公布最後交貨期，在考量產能調配欠缺彈性、成本及恐延誤主流產品DDR5或DDR6產品推進時程等三大不利因素外，中國長鑫轉進DDR5及LPDDR5的策略，也是催化劑。他說長鑫早在三大廠之前即調降DDR4與低功耗版DDR4產能。至於其價格與競爭力，因涉及政府補貼政策，南亞科不便評論。他強調，公司策略是穩健經營與技術升級並行，以鞏固中高階市場。

在產品銷售結構上，南亞科目前以模組為主，顆粒出貨量相對有限。李培瑛強調，PC品牌廠商對價格高度敏感，當DDR4價格上漲時，會加速導入DDR5；反之，若DDR5價格偏高，可能再回頭採用DDR4。因此，整體而言，PC市場簽訂長約的情況不多，除非DDR5嚴重缺貨，才會出現較長期的合約模式。

至於新製程與產品貢獻進度，李總透露，目前公司以1B製程量產8Gb DDR4為主，並同步開發4Gb、16Gb DDR4及16Gb DDR5產品。其中，16Gb DDR4預計最快在明年第2季開始貢獻營收，成為公司製程轉進的重要里程碑。

針對AI與運算記憶體（computing in memory）的新興應用，他表示，南亞科與鈺創及補丁等合作夥伴共同投入相關技術開發，目前進展順利，預期2026年起將有初步成果，但主要貢獻會在2027年顯現。

對於外界關注的稀土管制議題，李培瑛說，稀土在南亞科產線應用比例極低，直接影響有限；但若引發中美貿易緊張與全球經濟波動，可能對整體市場信心造成間接衝擊。他強調，南亞科將持續強化營運韌性，以因應地緣政治與供應鏈的不確定性。