快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

南亞科總座李培瑛：DDR4缺口大 南亞科產出占比達五成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片

南亞科（2408）總經理李培瑛今日舉行法說會前記者會受訪表示，DRAM缺口受惠AI風潮吹向邊緣AI應用，本季還是維持漲勢，漲幅估計仍有二成之多，也造就南亞科本季更有把握有更好的獲利表現。至於這波漲勢會維持多久，他還不敢斷言，不過南亞科第3季DDR4產出占比已快速拉高達五成之多，DDR5交貨也逾一成之多，顯示已獲市場肯定，明年將視市場主流產品變化，彈活調整。

李培瑛表示，南亞科在今年第2季調漲DRAM平均價格約約20%，涵蓋DDR3、DDR4與DDR5產品。第3季價格再調漲約40%，本季季仍有上揚空間。他分析，這波漲勢源自過去兩年價格長期下跌，尤其非AI應用的DRAM持續低迷近三年。現階段的價格回升，主要是彌補先前過度下跌的部分，因此反彈幅度相對明顯。

李培瑛認為隨著市場供需改善，明年DRAM產業會回復平穩健康。對於近期DDR4供應缺口，李培瑛表示還是十分明顯，主要原因在於產線轉換彈性有限。他說，當廠商將生產線從DDR4轉往DDR5或高階HBM時，需調整製程技術與產品設計，且涉及設備成本與時間，因此回復DDR4產能並非短期可完成。即便部分大廠仍維持少量DDR4供應，整體市場缺口仍大，短期將支撐價格穩健。

展望明年，李培瑛認為DDR4價格將相對穩定，整體營運有望維持正向表現。第4季營運展望亦偏正面，毛利與獲利水準預期將持續改善。對於全年是否能「轉虧為盈」，他表示將持續努力，對明年展望則充滿信心，預期將是「很不錯的一年」。

李培瑛強調，DDR5是公司未來重要的產品線，重點在於耕耘市場基礎與客戶基礎，雖然目前價格不如DDR4具吸引力，但公司將持續投入並彈性調整產能比例，以因應市場需求。

對於2026年及之後的產能配置，李培瑛說，DDR4與LPDDR4市場總量將逐步縮小，其中PC端轉向DDR5較快，伺服器端轉換稍慢，消費型產品需求仍相對穩健。公司將依市場節奏調整產能，以兼顧既有DDR4客戶與DDR5布局。

南亞科 李培瑛

延伸閱讀

外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

全民權證／威剛 挑價內外10%

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

最牛一輪／南亞科靚 中信53搶鏡

相關新聞

達發與母公司聯發科共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台

IC設計業者達發（6526）於13日宣布，與母公司聯發科（2454）共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台，標榜可...

恩智浦與光寶科互授策略合作夥伴獎 慶祝GreenChip全球出貨破10億顆

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）今日與光寶科（2301）共同宣布，雙方互相授予策略夥伴獎，以表彰彼此在實現最高...

創見發表CFexpress 4.0 Type B記憶卡 支援8K專業影像製作

創見資訊 (Transcend Information, Inc.) 發表全新CFexpress 830 Type B記...

晶心科與Arculus System攜手 合攻RISC-V SoC設計

先進電子設計自動化（EDA）與 AI 驅動軟體解決方案領導廠商 Arculus System（愛科利思）今（13）日宣布...

TOYOTA Drive⁺ Link智能車載系統 攜手GARMIN升級五大創新功能

隨著智慧車載科技持續發展，車機系統已不再僅有導航與娛樂功能，而是成為駕駛過程中不可或缺的智慧助理。和泰集團小金雞車美仕秉...

南亞科總座李培瑛：DDR5布局持續深化 16Gb產品明年Q2可挹注收益

南亞科總經理（2408）今日主持法說會前記者會受訪表示，隨著市場進入新一輪記憶體循環，DDR5產品已陸續獲得PC與伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。