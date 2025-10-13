南亞科總座李培瑛：DDR4缺口大 南亞科產出占比達五成

南亞科（2408）總經理李培瑛今日舉行法說會前記者會受訪表示，DRAM缺口受惠AI風潮吹向邊緣AI應用，本季還是維持漲勢，漲幅估計仍有二成之多，也造就南亞科本季更有把握有更好的獲利表現。至於這波漲勢會維持多久，他還不敢斷言，不過南亞科第3季DDR4產出占比已快速拉高達五成之多，DDR5交貨也逾一成之多，顯示已獲市場肯定，明年將視市場主流產品變化，彈活調整。

李培瑛表示，南亞科在今年第2季調漲DRAM平均價格約約20%，涵蓋DDR3、DDR4與DDR5產品。第3季價格再調漲約40%，本季季仍有上揚空間。他分析，這波漲勢源自過去兩年價格長期下跌，尤其非AI應用的DRAM持續低迷近三年。現階段的價格回升，主要是彌補先前過度下跌的部分，因此反彈幅度相對明顯。

李培瑛認為隨著市場供需改善，明年DRAM產業會回復平穩健康。對於近期DDR4供應缺口，李培瑛表示還是十分明顯，主要原因在於產線轉換彈性有限。他說，當廠商將生產線從DDR4轉往DDR5或高階HBM時，需調整製程技術與產品設計，且涉及設備成本與時間，因此回復DDR4產能並非短期可完成。即便部分大廠仍維持少量DDR4供應，整體市場缺口仍大，短期將支撐價格穩健。

展望明年，李培瑛認為DDR4價格將相對穩定，整體營運有望維持正向表現。第4季營運展望亦偏正面，毛利與獲利水準預期將持續改善。對於全年是否能「轉虧為盈」，他表示將持續努力，對明年展望則充滿信心，預期將是「很不錯的一年」。

李培瑛強調，DDR5是公司未來重要的產品線，重點在於耕耘市場基礎與客戶基礎，雖然目前價格不如DDR4具吸引力，但公司將持續投入並彈性調整產能比例，以因應市場需求。

對於2026年及之後的產能配置，李培瑛說，DDR4與LPDDR4市場總量將逐步縮小，其中PC端轉向DDR5較快，伺服器端轉換稍慢，消費型產品需求仍相對穩健。公司將依市場節奏調整產能，以兼顧既有DDR4客戶與DDR5布局。