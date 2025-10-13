快訊

光寶採用恩智浦 GreenChip 解決方案突破10億顆 助力推動綠色資料中心

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
光寶科技與恩智浦互授策略合作夥伴獎。左為光寶資訊及消費性電子事業群總經理徐建中。圖／光寶提供
光寶科技與恩智浦互授策略合作夥伴獎。左為光寶資訊及消費性電子事業群總經理徐建中。圖／光寶提供

光寶科（2301）13日宣布採用恩智浦GreenChip解決方案突破10億顆的重要里程碑，助力推動綠色資料中心、潔能運輸和高效能基礎設施等，協助企業邁向永續發展。

光寶與恩智浦今天並互相授予策略夥伴獎，表彰彼此在實現最高電源效率、產品效能和整體品質目標的共同承諾。光寶資訊及消費性電子事業群總經理徐建中表示，光寶自2001年起與恩智浦展開合作以來，雙方建立長期穩固的合作關係。恩智浦GreenChip解決方案幫助我們實現關鍵目標並提供重要助力。

光寶致力提供可靠先進的解決方案，推動個人電腦、遊戲機、人工智慧、雲端運算、5G、低軌衛星、汽車電子和人工智慧物聯網（AIoT）等領域的創新。透過恩智浦從電源插座到處理器的全方位能源管理解決方案。

恩智浦GreenChip電源產品組合旨在實現更高密度、更節能的電源產品設計，並具備卓越的效能和直覺易用的功能。作為電源控制IC的全球領導者，恩智浦提供廣泛的高效、可配置IC控制器，用於交流／直流電源、智慧快速充電解決方案和先進的系統保護技術。

恩智浦先進電源系統電源傳輸部門資深總監Hyung Kim表示，恩智浦先進類比產品組合是構建智慧互聯世界的核心基礎。光寶對恩智浦包括GreenChip電源產品組合在內的解決方案的肯定，展現我們致力於提供高品質、高效率電源解決方案的承諾。

