賺錢了！南亞科第3季每股純益0.5元 本季獲利更優

南亞科（2408）今(13)日公佈2025年第3季財報，第3季營業收入為187.79億元，季增78.4%。第3季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增中20位數百分比。

第3季營業毛利為34.65億元，毛利率18.5%，較上季改善39.1個百分點。營業利益為11億1千9百萬元，營業利益率6.0%，較上季改善48.8個百分點，營業外收入9億400萬元，稅後純益為15.63億元，純益利率8.3%。單季每股盈餘為0.50元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2025年9月30日，每股淨值50.78元。

南亞科表示，10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%， DDR5-6400也符合設計規格；第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產；同時在TSV/DDP技術及客製化HBM產品的開發進展順利。此外，公司將持續提升DDR4及LPDDR4的銷售，以滿足客戶需求。