快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

賺錢了！南亞科第3季每股純益0.5元 本季獲利更優

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片

南亞科（2408）今(13)日公佈2025年第3季財報，第3季營業收入為187.79億元，季增78.4%。第3季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增中20位數百分比。

第3季營業毛利為34.65億元，毛利率18.5%，較上季改善39.1個百分點。營業利益為11億1千9百萬元，營業利益率6.0%，較上季改善48.8個百分點，營業外收入9億400萬元，稅後純益為15.63億元，純益利率8.3%。單季每股盈餘為0.50元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2025年9月30日，每股淨值50.78元。

南亞科表示，10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%， DDR5-6400也符合設計規格；第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產；同時在TSV/DDP技術及客製化HBM產品的開發進展順利。此外，公司將持續提升DDR4及LPDDR4的銷售，以滿足客戶需求。

延伸閱讀

外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

最牛一輪／南亞科靚 中信53搶鏡

南亞科、群聯 認購火

相關新聞

光寶採用恩智浦 GreenChip 解決方案突破10億顆 助力推動綠色資料中心

光寶科（2301）13日宣布採用恩智浦GreenChip解決方案突破10億顆的重要里程碑，助力推動綠色資料中心、潔能運輸...

賺錢了！南亞科第3季每股純益0.5元 本季獲利更優

南亞科（2408）今(13)日公佈2025年第3季財報，第3季營業收入為187.79億元，季增78.4%。第3季DRAM...

威剛董座陳立白：雲端伺服器業跳下來搶貨 四大記憶體全缺為歷年未見

對記憶體產業有極高嗅覺的威剛董事長陳立白表示，這波記憶體包括DRAM、NAND Flash、SSD及HD四大產品線齊漲，...

元太於 MIT Solve 2025頒發首屆「E Ink 創新獎」

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技於紐約舉行的MIT Solve 2025挑戰決賽中，宣布首屆 「E In...

威剛：CSP需求驅動 NAND Flash估缺貨到明年上半年

記憶體模組廠威剛董事長陳立白今天表示，在雲端服務供應商（CSP）剛性需求帶動下，罕見出現DDR4、DDR5、儲存型快閃記...

雙11前夕淘寶預告 10月中旬在台灣啟動訂閱制「88VIP」

淘寶13日宣布，淘寶粉絲期待的「88VIP」會員服務將於10月中旬在台灣市場發售，可使用台灣信用卡等方式直接購買。88V...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。