威剛董座陳立白：雲端伺服器業跳下來搶貨 四大記憶體全缺為歷年未見

對記憶體產業有極高嗅覺的威剛董事長陳立白表示，這波記憶體包括DRAM、NAND Flash、SSD及HD四大產品線齊漲，是他從事記憶體產業有史以來未見的現象，近期漲勢凶猛，是因雲端服務業者跳下來搶貨，如此強勁的剛需，也讓不少投資圈和企業認為將改變以往每3到4年景氣循環結構被打破，至於會是長達10年以上的「超級循環」，他持保守態度，但至少可維持4年以上的榮景是跑不到。

陳立白過去常以DRAM產業景氣萬里無雲來形容景氣多頭時代來，不過他今日主持棒球經典賽電影「絕勝」開拍記者會，會前受訪表示，雖然不敢說萬雲無雲，至少是「百里無雲」。

陳立白解析，各大雲端服務業者（CSP）為AI及資料中心頻寬擴充，都跳下來狂掃HBM、DDR5及SSD（固態硬碟）和HD（硬碟），造成近期四大記憶體產品全部缺貨，價格飆漲，三大記憶體資源全力轉進毛利率較佳的DDR5及HBM，雖然保留極少數的DDR4產品，但三大原廠停止DDR4 DRAM已是既定之事，由於舊設備都拆了，不可能再回頭去生產DDR4產品，坊間所有傳言可能再回頭生產DDR4都是假消息，在此情況下，台廠具有生產能力的南亞科和華邦電也會大躍身。

陳立白預估，三大原廠保留少部分DDR4供貨的長尾效應預估約2年，而這段時間，市場供不應求的缺口比想像的要大很多。大到連他這30多年的老江湖「頭都很痛」。

威剛和群聯號稱業者最會搶貨的記憶體模組廠，但陳立白強調，現在跳下來搶貨的是CSP業者，幾百億美元砸下來掃貨，連三大原廠「米缸都見底了」，他們也都一個頭二個大，更何況是模組廠。

陳立白預估這波DRAM榮景，將出現結構性轉變，擁有產品和產能的廠商營運會大好，模組廠則看誰備貨的本事高，搶不到貨者，未來營運會有壓力。他預估這波榮景至少會維持超過4年，未來一季和明年，是非常好榮景。