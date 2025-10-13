宏碁衝刺 AI 伺服器業務 旗下安圖斯推出全新產品

宏碁（2353）集團衝刺AI伺服器業務，旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）近期宣布推出全新設計四款AI伺服器與工作站產品，同時，安圖斯也針對旗下一站式AI資源管理平台Altos aiWorks 4.2發布更新，並全面整合大語言模型（LLM）應用。

安圖斯新品包含雙路2U伺服器BrainSphere R380 F7、R385 F6，以及高效能工作站BrainSphere P150 F10、P330 F6 SE，大幅提升其處理器核心數、GPU支援、記憶體頻寬及I/O擴充性，為企業帶來更強大運算效能與更高應用彈性。

同時，安圖斯科技也針對旗下一站式AI資源管理平台Altos aiWorks 4.2發布更新，透過支援最新輝達（NVIDIA） Blackwell GPU 平台、導入生成式AI功能、提升使用安全性，並全面整合大語言模型（LLM）應用，將軟硬體整合拉升至全新高度，加速AI與智慧運算落地。

安圖斯科技總經理李占傑表示，「AI正加速重塑全球產業應用，安圖斯科技以軟硬整合創新為核心理念，持續為客戶打造兼具速度、彈性與安全性的運算基礎。我們將與國際生態夥伴攜手，推動AI與HPC的廣泛落地，協助全球客戶在新一代應用智慧競爭中保持領先」。

全新Altos BrainSphere R380 F7大幅提升記憶體頻寬與I/O擴展設計，在效能與擴充性上均顯著進化。其採用最新一代Intel Xeon 6700/6500系列處理器，搭配雙CPU最多能支援144 核心；能同時配置兩張NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell系列GPU，為AI訓練、推論與大數據分析，包含代理式AI、實體AI與科學運算等，提供更高速的平行運算效能，成為金融、醫療、製造及科研等行業部署高性能運算的理想選擇。

另一款新產品Altos BrainSphere R385 F6專為龐大資料量與高度計算密集的AI與HPC場景打造，能有效突破傳統系統瓶頸，協助企業加速AI模型訓練與推論應用。