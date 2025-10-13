快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

宏碁衝刺 AI 伺服器業務 旗下安圖斯推出全新產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團衝刺AI伺服器業務，旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）近期宣布推出全新設計四款AI伺服器與工作站產品，同時，安圖斯也針對旗下一站式AI資源管理平台Altos aiWorks 4.2發布更新，並全面整合大語言模型（LLM）應用。

安圖斯新品包含雙路2U伺服器BrainSphere R380 F7、R385 F6，以及高效能工作站BrainSphere P150 F10、P330 F6 SE，大幅提升其處理器核心數、GPU支援、記憶體頻寬及I/O擴充性，為企業帶來更強大運算效能與更高應用彈性。

同時，安圖斯科技也針對旗下一站式AI資源管理平台Altos aiWorks 4.2發布更新，透過支援最新輝達（NVIDIA） Blackwell GPU 平台、導入生成式AI功能、提升使用安全性，並全面整合大語言模型（LLM）應用，將軟硬體整合拉升至全新高度，加速AI與智慧運算落地。

安圖斯科技總經理李占傑表示，「AI正加速重塑全球產業應用，安圖斯科技以軟硬整合創新為核心理念，持續為客戶打造兼具速度、彈性與安全性的運算基礎。我們將與國際生態夥伴攜手，推動AI與HPC的廣泛落地，協助全球客戶在新一代應用智慧競爭中保持領先」。

全新Altos BrainSphere R380 F7大幅提升記憶體頻寬與I/O擴展設計，在效能與擴充性上均顯著進化。其採用最新一代Intel Xeon 6700/6500系列處理器，搭配雙CPU最多能支援144 核心；能同時配置兩張NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell系列GPU，為AI訓練、推論與大數據分析，包含代理式AI、實體AI與科學運算等，提供更高速的平行運算效能，成為金融、醫療、製造及科研等行業部署高性能運算的理想選擇。

另一款新產品Altos BrainSphere R385 F6專為龐大資料量與高度計算密集的AI與HPC場景打造，能有效突破傳統系統瓶頸，協助企業加速AI模型訓練與推論應用。

AI

延伸閱讀

2026年 CSP 資本支出上看5,200億美元 GPU採購與 ASIC 研發助續創新高

2026年 CSP 資本支出上看5,200億美元 GPU 採購與 ASIC 研發助續創高

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

黃仁勳：AI運算需求近半年來顯著提升 Blackwell晶片需求火熱

相關新聞

光寶採用恩智浦 GreenChip 解決方案突破10億顆 助力推動綠色資料中心

光寶科（2301）13日宣布採用恩智浦GreenChip解決方案突破10億顆的重要里程碑，助力推動綠色資料中心、潔能運輸...

賺錢了！南亞科第3季每股純益0.5元 本季獲利更優

南亞科（2408）今(13)日公佈2025年第3季財報，第3季營業收入為187.79億元，季增78.4%。第3季DRAM...

威剛董座陳立白：雲端伺服器業跳下來搶貨 四大記憶體全缺為歷年未見

對記憶體產業有極高嗅覺的威剛董事長陳立白表示，這波記憶體包括DRAM、NAND Flash、SSD及HD四大產品線齊漲，...

元太於 MIT Solve 2025頒發首屆「E Ink 創新獎」

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技於紐約舉行的MIT Solve 2025挑戰決賽中，宣布首屆 「E In...

威剛：CSP需求驅動 NAND Flash估缺貨到明年上半年

記憶體模組廠威剛董事長陳立白今天表示，在雲端服務供應商（CSP）剛性需求帶動下，罕見出現DDR4、DDR5、儲存型快閃記...

雙11前夕淘寶預告 10月中旬在台灣啟動訂閱制「88VIP」

淘寶13日宣布，淘寶粉絲期待的「88VIP」會員服務將於10月中旬在台灣市場發售，可使用台灣信用卡等方式直接購買。88V...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。