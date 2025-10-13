元太於 MIT Solve 2025頒發首屆「E Ink 創新獎」

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技於紐約舉行的MIT Solve 2025挑戰決賽中，宣布首屆 「E Ink 創新獎（E Ink Innovation Prize）」 得獎團隊名單。獲獎團隊將共享總額10萬美元的獎金。此獎項為元太科技與MIT Solve 三年合作計畫的一部分，旨在表彰運用電子紙技術，針對教育、無障礙應用、住房與醫療等全球挑戰，提出創新且具社會影響力解決方案的團隊。

今年的得獎團隊（Solver）包括 Adaptive Reader、BeeLine Reader、Housing NOW 與 IMPALA。這些創新團隊重新定義了電子紙在共融閱讀、公共衛生與永續住房領域的角色，為迫切需求的族群提供具體可行的解方。

元太科技自創立以來，始終秉持以顯示技術改變人類與資訊互動方式的初衷，近30年公司依舊持續實踐這項使命，並深化對永續發展與全球社會影響力的承諾。透過支持MIT Solve的新世代創新者，電子紙技術的應用正擴展至更多能改善生活品質、保護環境並推動社會進步的領域。

元太科技董事長李政昊表示：「我們不僅透過MIT Solve平台推動創新與永續發展，也致力於培養同仁成為具備全球視野的公民。元太科技每年從全球各據點選拔具潛力的菁英人才，提供全額學費於美國史丹佛商學院（Stanford Business School）就讀商業領導課程，培育未來的中高階主管。同時，我們亦積極投資電子紙生態圈夥伴，至今已投入超過新台幣 60 億元，協助夥伴共同成長，實現永續發展。」

E Ink 源自1997年麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）的新創技術移轉。透過支持MIT Solve，元太科技承諾三年內投入最高30萬美元資金，回饋MIT並支持將電子紙技術融入創新解決方案的社會企業家，展現科技企業推動「創新 × 永續 × 回饋」的正向循環。

MIT Solve 執行董事 Hala Hanna 表示：「E Ink 的故事起源於MIT，如今他們的支持再次將具變革力的創意推向全球舞台。透過 E Ink 創新獎，我們得以聚焦那些結合尖端顯示科技與真實世界需求的方案，從教育平權到永續住房，展現科技為人類福祉服務的力量。」

2025 年的 Solve 為歷屆規模最大的一屆盛會，吸引來自130多個國家的參賽者，共提交超過2,900件申請案。入選團隊除獲資金支持外，亦將參與為期九個月的培育計畫，協助擴大影響力與深化成果。

E Ink 創新獎 是元太科技結合科技創新、永續發展與企業責任的重要策略之一。公司長期致力於氣候行動與永續營運，並持續獲得國際肯定：

●承諾2030年達成100%使用再生能源，2040年實現淨零碳排，並於2025年底前達成RE65。

●2024年CDP（環境資訊揭露平台）的氣候變遷與水資源安全評比列入A List最高等級名單，並入選供應商議合領導者，名列全球企業前2%。

●通過富時羅素（FTSE Russell）綠色營收模型驗證，100%的產品銷售符合綠色營收認定。

●獲信用評級機構穆迪（Moody's）評為永續品質優秀等級，對永續具顯著貢獻，同時具能源使用效益的電子紙產品亦獲確認符合《歐盟永續分類標準》，對氣候變遷減緩具有實質貢獻。

●標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）全球電子零組件業最高分，位列全球前1%企業。

●入選道瓊世界最佳企業指數（Dow Jones Best-in-Class World）與新興市場最佳企業指數（Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets），展現永續、治理與社會責任實踐的領導地位。

●哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 液晶螢幕對眼睛達3倍健康程度。

●以32吋紙張廣告、LCD液晶及電子紙戶外看板為例，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新4次廣告並使用5年，估算可較LCD液晶看板減少約50萬噸CO2排放、相較傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可減少約400萬噸CO2排放。