威剛：CSP需求驅動 NAND Flash估缺貨到明年上半年

記憶體模組廠威剛董事長陳立白今天表示，在雲端服務供應商（CSP）剛性需求帶動下，罕見出現DDR4、DDR5、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和硬碟同步缺貨的情況，其中，NAND Flash可望缺貨到明年上半年。

威剛今天召開電影「絕勝」開拍電影記者會，陳立白親自出席，他受訪說明記憶體現況。陳立白說，記憶體自8月下旬突然缺貨漲價，較記憶體供應商預期早展開反彈。

陳立白表示，3大動態隨機存取記憶體（DRAM）廠三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）宣布停產DDR4，預期DDR4供應量會越來越少，供需缺口將會非常嚴重，產品價格漲幅也將居記憶體之冠，其次為DDR5。

至於NAND Flash，陳立白指出，在CSP業者剛性需求驅動下，NAND Flash不僅可望缺貨到今年底，明年上半年也將持續缺貨。此外，硬碟缺貨情況也會越來越嚴重。

陳立白說，韓國業者先前放長假，預期新產品價格將於今天或明天開出，預期合約價不排除可望上漲2至3成。

陳立白表示，第4季記憶體上游庫存將見底，約2週水位，是10多年來非常罕見的情況。目前威剛庫存約新台幣100多億元，為儲備庫存，預期10月後營收成長將會趨緩，營運以支持主要策略客戶為主，目標庫存能提升至200億元。

威剛公開收購力肯已達最低收購數量1800萬股，公開收購條件已成就，陳立白說，威剛將掌握力肯經營權及控制權，他未來進入力肯董事會，擔任董事長是一選項。

陳立白表示，威剛的投資都是董事會共同決定，且有利於集團長期發展，不排除未來朝向控股公司方向發展。他並表態支持政府開放穩定幣交易平台，因為比傳統收付更及時化、效率化。

至於中國近日宣布擴大管制稀土，陳立白說，稀土是半導體重要原料，因韓國廠商囊括記憶體超過一半市占率，預期對台灣記憶體影響有限。