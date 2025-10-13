Gartner：看好機器客戶、AI 代理、決策智慧與可程式化設計貨幣

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際研究顧問機構Gartner發表《2025年新興技術成熟度曲線報告》。今年備受矚目的主要創新技術包括機器客戶、AI代理、決策智慧與可程式化設計貨幣，幫助開啟新自主商業時代。

Gartner研究副總裁Marty Resnick表示：歷經多年數位化轉型，人工智慧（AI）與自動化正在重塑競爭、客戶、產品、運營模式與領導力，企業面臨新變革。在這個新自主商業時代，資訊長（CIO）須評估新興技術如何造就差異化競爭優勢、提高效率、把握新增長機遇。

Gartner預期，機器客戶（代表個人或企業購買商品或服務的非人類經濟主體）部分，當前已有30億台連網B2B機器具備客戶行為能力，到2030年將增至80億，包括虛擬個人助理、智慧家電、連網交通、支援物聯網（IoT）的工廠設備等。機器客戶將在製造、零售與消費品等領域發揮重要作用，帶來創收增效。企業須重塑商業模式才能把握機遇，否則將面臨落後風險。

AI代理能在數位或物理環境中感知、決策、行動與實現目標，從而說明企業達成目標。企業正使用大語言模型（LLM）等工具開發、部署AI代理處理複雜任務。這些代理可通過實現消費者服務、工業、資料分析、內容創作、物流等領域自動化，推動眾多行業轉型。

Gartner指出，因擔心AI代理預測準確性與任務執行能力，人們信任仍十分有限。在缺乏人工監督的情況下，AI代理可能會在被察覺前迅速做出重大決策。隨AI代理日益獨立與易於使用，Gartner建議企業深入瞭解其能力與應用場景，以便將之納入戰略規劃。

決策智慧是一門實踐學科，由解析、設計決策形成，並對結果進行評價、管理與基於回饋的優化，從而推動決策水準提升，通過將決策轉為數位化模型資產來填補洞察與行動差距，持續改進、提升決策品質、行動暨結果。Gartner高級研究總監Christian Stephan表示，代理式AI與生成式AI熱潮、自動化決策面臨監管壓力以及近期全球不確定性暴露傳統商業流程與決策機制缺陷。企業亟需構建既能保障決策速度與品質，又能確保一致性、合規性、經濟性且能夠應對複雜性與變化的決策流程。

可程式化設計貨幣指任何可由軟體程式設計、運作基於演算法規則的數位形式貨幣。該技術依託基於區塊鏈記號化（tokenization）技術與智慧合約，提升經濟主體參與度，設計價值交換程式。未來，企業需使用可程式化設計貨幣與機器客戶等新型客戶群體及商業夥伴與員工建立聯繫。

Gartner高級研究總監Christian Stephan表示，可程式化設計貨幣將為金融服務提供者帶來突破，催生新型貨幣與數位資產市場，推動價值創造、金融、資產交換領域創新，包括機器交易，重塑整個供應鏈與金融價值鏈。

AI Gartner

