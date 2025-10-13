快訊

雙11前夕淘寶預告 10月中旬在台灣啟動訂閱制「88VIP」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
淘寶13日宣布，淘寶粉絲期待的「88VIP」會員服務將於10月中旬在台灣市場發售。（路透）
淘寶13日宣布，淘寶粉絲期待的「88VIP」會員服務將於10月中旬在台灣市場發售，可使用台灣信用卡等方式直接購買。88VIP在台灣市場第一階段推出的會員權益，聚焦提供淘寶忠誠用戶「買越多省更多」，訂閱88VIP 購物卡年約會員資格的淘寶老粉，平台全年提供「百萬商品95折」、「大促消費卷－購物節獨享折扣券大禮包」、「天天紅包－小額紅包天天領」、「專屬客服」及「退貨包運費」等五大權益，讓淘寶忠誠用戶能夠享受最實質、直接的購物與退貨價格回饋。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟表示，淘寶在台灣持續提升不同用戶群體的消費體驗，是在台灣市場成長的關鍵戰略，目前針對無卡族與學生推出跨境貨到付款服務，解決沒有信用卡的痛點，88VIP會員服務是台灣粉絲們殷切盼望開通的服務之一。近年台灣市場的忠誠粉絲數量持續增長，客單價高、購買頻率也多。爭取於今年雙11前在台灣讓消費者可以直接用台灣信用卡等方式購買88VIP購物卡服務，給予最直接與實質的價格折扣。

88VIP是阿里巴巴集團於2018年8月8日推出的忠誠會員專屬服務，透過整合阿里旗下多平台的專屬權益，專為活躍、忠誠淘寶粉絲所設計，會員權益可分為「購物卡」、「生活卡」與「全能卡（包含購物與生活卡權益）」。

「88VIP購物卡」目前包括購物五大權益，包括標註【88VIP 9.5折】商品可享95折優惠，折扣次數與金額無上限，商品涵蓋家居、3C、服飾等百萬商品，在購物節獨享折扣券大禮包，可與其他優惠方案疊加使用；每日都可領取人民幣2元紅包，天天都有小確幸；以及一年享有人民幣288元的退貨郵費補助，單次最高抵用25元，每月最高抵用50元，讓退貨成本無負擔；以及人工客服7x24小時在線處理VIP購買狀況。

淘寶表示，台灣用戶可在淘寶App，點擊「我的淘寶」進入88VIP頁面，查看是否已有年費人民幣88元購買資格，如有資格，選擇「購物卡」頁面，並選擇「開通1年」，可使用信用卡等方式進行訂閱費支付。付款成功後即可獲得一年會員資格。

