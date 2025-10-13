固緯電子捐1600萬設備 助北科大育AI、電力人才
全球電子量測與檢測儀器大廠固緯電子，捐贈價值逾1600萬元的全新先進設備給北科大，提升北科大電機系的教研、實驗能量，協助培育綠能、AI電源、尖端電力電子人才。
台北科技大學今天發布新聞稿指出，固緯電子董事長林錦章自台北工專（北科大前身）電機科畢業逾60年，今年即將於校慶典禮獲頒傑出校友；林錦章於1975年創立固緯，開創國人自製電子測試儀器的先河，今年更獲選「外資精選台灣100強」的中堅潛力企業。
林錦章表示，希望透過最先進的設備，協助母校縮短學用落差、強化研究能量、深化產學合作，並持續厚植台灣電力電子人才的競爭力；他也勉勵學弟妹，要勇於探索、敢於創新，把握每次學習與實踐的機會。
北科大校長王錫福提到，固緯電子在量測與電源領域享譽國際，許多北科大校友也在其中發揮專業；本次捐贈充分體現企業支持教育與回饋母校的精神，更將推動台灣電力電子與永續發展，相信在固緯電子支持下，北科大將持續培養符合產業需求的工程師與研究人員，成為全球電力電子與綠能領域的中堅力量。
北科大電機系講座教授賴炎生指出，固緯捐贈電力電子實訓系統、電源供應器、直流電子負載等先進設備，將應用於電力電子學、數位電源與電路設計及進階電力電子轉換電路設計等課程，讓學生能加深系統設計與控制的理解，讓理論與應用緊密結合，並推進高效率轉換器、新能源微電網技術及AI電源架構研究等發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言