固緯電子捐1600萬設備 助北科大育AI、電力人才

中央社／ 台北13日電

全球電子量測與檢測儀器大廠固緯電子，捐贈價值逾1600萬元的全新先進設備給北科大，提升北科大電機系的教研、實驗能量，協助培育綠能、AI電源、尖端電力電子人才。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，固緯電子董事長林錦章自台北工專（北科大前身）電機科畢業逾60年，今年即將於校慶典禮獲頒傑出校友；林錦章於1975年創立固緯，開創國人自製電子測試儀器的先河，今年更獲選「外資精選台灣100強」的中堅潛力企業。

林錦章表示，希望透過最先進的設備，協助母校縮短學用落差、強化研究能量、深化產學合作，並持續厚植台灣電力電子人才的競爭力；他也勉勵學弟妹，要勇於探索、敢於創新，把握每次學習與實踐的機會。

北科大校長王錫福提到，固緯電子在量測與電源領域享譽國際，許多北科大校友也在其中發揮專業；本次捐贈充分體現企業支持教育與回饋母校的精神，更將推動台灣電力電子與永續發展，相信在固緯電子支持下，北科大將持續培養符合產業需求的工程師與研究人員，成為全球電力電子與綠能領域的中堅力量。

北科大電機系講座教授賴炎生指出，固緯捐贈電力電子實訓系統、電源供應器、直流電子負載等先進設備，將應用於電力電子學、數位電源與電路設計及進階電力電子轉換電路設計等課程，讓學生能加深系統設計與控制的理解，讓理論與應用緊密結合，並推進高效率轉換器、新能源微電網技術及AI電源架構研究等發展。

