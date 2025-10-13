2奈米產能滿載 台積電明年營收可望破3兆

台積電將於周四（十六日）舉行法說會，隨著二奈米產能陸續開出且供不應求，蘋果、超微、高通、聯發科等大客戶提前將明年的二奈米產能預訂一空，連帶讓先進封裝產能全數塞爆。業界看好，台積電法說會釋出正向訊息可期，明年資本支出可望高於今年，再創新高，明年營收將突破三兆元，再寫新猷。

台積電現處於法說會前緘默期。供應鏈透露，台積電最新二奈米生產基地新竹寶山廠Fab20、高雄楠梓Fab22已進入試產及驗證階段，整體二奈米良率已達近七成，最快年底進入投片量產階段，並在明年中左右開始放大出貨晶圓產出力道，成為明年營運成長關鍵動能之一。

台積電二奈米訂單強勁，不僅最大客戶蘋果搶著採用，超微、高通、聯發科等一線ＩＣ設計大廠也加入卡位產能行列。消息人士透露，在大客戶們力挺下，台積電明年二奈米產能全被搶光，提前宣告產能滿載到明年底。

台積電先進封裝需求同步衝高。半導體設備業者指出，台積電明年除了持續擴充輝達大量採用的CoWoS製程之外，蘋果、超微對SoIC先進封裝需求也再度擴大，使得台積電明年整體先進封裝月產能上看十五萬片以上。

隨著先進製程與先進封裝效益持續發威，法人看好台積電明年資本支出攀高之際，年營收增幅也可望維持兩成以上高速成長動能，推升明年營收突破三兆元大關，再度改寫新高。