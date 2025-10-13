特斯拉機器人Optimus傳卡關 暫停生產計畫…不利盟立、亞光等後市

外媒報導，特斯拉工程團隊考量旗下人形機器人Optimus手部與手臂設計遭遇重大技術瓶頸，無法實現人類靈活操作，決定暫停今年生產數千台Optimus的計畫，集中資源改善機器人設計。特斯拉人形機器人發展受阻，牽動盟立（2464）、亞光（3019）等協力廠後市。

科技媒體The Information披露，開發Optimus的團隊2024年就已發現機械手臂靈活度不足的問題，多方嘗試後仍未能解決，主因要打造機器人具備像人類一樣靈巧的手，需要高自由度、精準感知及控制算法，難度遠超普通工業機械手臂。

特斯拉機器人傳卡關

The Information指出，特斯拉於2021年亮相Optimus，執行長馬斯克原訂下2025年量產5,000台的目標，隨後傳出開發不順而下調至2,000台，今年6月陸續傳出特斯拉已暫停相關機器人零組件採購，集中調整機器人軟硬體技術細節，如今再傳出因手部問題無法解決，量產計畫已被擱置。惟相關消息並未獲得特斯拉證實。

此外，Optimus在硬體表現方面，關節電機在搬運重物時容易過熱，溫度甚至飆升至警戒線，迫使機器人降速或停機。而在軟體端，Optimus在特斯拉工廠的實際搬運效率不到人工的一半，且經過多輪嘗試仍無法突破，種種技術瓶頸導致特斯拉決定暫停生產，將資源集中於改善機器人設計。

即便開發人形機器人遭遇重重挑戰，馬斯克仍展現雄心，日前他親自在社交平台X發布一段Optimus與真人對打功夫的影片，從閃避、擋招到反擊，動作流暢且反應時間極短，並強調一連串的動作「是AI驅動，不是遙控」。

市場點名，盟立、亞光等台廠，都是特斯拉機器人關鍵夥伴。特斯拉人形機器人發展受阻，牽動盟立、亞光等協力廠後市。盟立持續推進機器人布局，日前在台灣國際半導體展首度亮相「 盟立一號」人形機器人，驚艷展會現場。亞光則以鏡頭大廠之姿，搶進機器人應用，要讓鏡頭成為「機器人之眼」。