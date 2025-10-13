聽新聞
人形機器人全面普及 三大難題待解

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

特斯拉人形機器人Optimus傳出因手部設計陷入瓶頸，導致暫時擱置量產計畫，震驚市場。惟業界分析，特斯拉、輝達等大廠持續唱多機器人之際，受限技術難度、實用性及性價比等三道難題待克服，人形機器人要全面普及，「還要等一等」。

特斯拉執行長馬斯克曾在今年9月「All-In」高峰會上談及Optimus V3的最新情況。他當時指出，Optimus V3會擁有「像人類一樣靈巧的手」，為此，Optimus V3將搭載複雜的手部設計和說明理解現實的「AI思維」，預期每條手臂將搭載26個執行器。

但馬斯克此前也公開坦承，人形機器人手部精細操作是「工程重大關卡」。

業界直言，即便一線大廠看好人形機器人長期趨勢，但對現階段該產品發展，仍普遍持保守態度，主因性價比、實用性，以及技術難題等三道難題待克服。

尤其要讓機器人擁有像人類一樣靈活的關節，完成眾多複雜的動作，以及靠雙腳「穩穩站立」，更是一大考驗。

台灣「最純機器人股」、廣達（2382）集團旗下達明先前推出首款國產AI人型機器人「TM Xplore I」時即表示，TM Xplore I採用輪式設計，而非「雙腳」，主要考量產品實用性。

人形機器人 馬斯克

