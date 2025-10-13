蘋果新 NB「追蹤神器」將問世

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果新品一波波，繼iPhone 17系列新機開賣後，傳出蘋果將在年底或明年初舉辦特別發表會，一口氣大秀新一代MacBook Pro、MacBook Air與有「追蹤神器」之譽的第二代Air Tag等新品，搶攻果粉荷包。

供應鏈指出，蘋果將針對手機以外的產品陸續更新。其中，MacBook Air、MacBook Pro因有可能搭載最新M5晶片，有望在蘋果特別發表會中亮相，正式開賣時間估計在2026年初；而搭載更新一代M6處理器的機種則會在明年底推出，藉此「橫跨二個世代」的方式，迎接MacBook問世20周年。

業界傳出，搭載M6處理器的MacBook Pro外觀將大幅革新，不僅會更輕薄，同時有可能內建行動數據晶片，藉此讓筆電支援4G／5G網路，讓用戶在沒有WiFi的環境下仍可上網，甚至可開啟個人熱點，提供網路給其他裝置。

另外，傳出搭載M6處理器的MacBook Pro也將首度導入OLED顯示技術，成為首款具備OLED螢幕的MacBook，並且有M6 Pro與M6 Max兩款可供果粉選擇，由於規格大提升，售價恐將更昂貴。

至於「追蹤神器」Air Tag 2據傳將在今年第4季推出，主要特色是追蹤距離比第一代產品提升三倍，並提供「極低電量警告」。

