i18推次螢幕 鴻海、大立光等蘋鏈眼睛亮了

蘋果衝刺iPhone 17系列新機銷售之際，市場傳出，蘋果已開始規劃明年iPhone 18初步藍圖，有意於高階款iPhone 18 Pro系列背面新增次螢幕，藉此讓用戶快速得知時間、訊息以及客製化圖案等資訊，顛覆以往傳統直立式手機僅單一螢幕的設計，以推升銷售量，助攻鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈。

智慧手機搭載次螢幕，已在非蘋品牌有實機問世，日前甫於中國大陸上市的小米17 Pro即於手機背面配置次螢幕，可顯示動態通知、切歌、接聽電話、遠端控車、主相機自拍輔助等應用。

由於今年iPhone 17 Pro背面也有橫向大矩陣設計，有消息指出，相關橫向大矩陣設計很可能是為了iPhone 18 Pro背後增設次螢幕而預先鋪路，但未獲證實。

法人認為，若明年高階款iPhone 18 Pro系列背面新增次螢幕，有望是繼折疊iPhone之後，蘋果明年另一大賣點，有利鴻海、大立光、玉晶光等供應鏈後市。

蘋果明年有意在iPhone 18 Pro系列背面新增次螢幕的消息，引發業界熱議。

大陸多個蘋果討論區也陸續有消息指出，iPhone 18 Pro系列近期已完成工程機打樣，跟以往iPhone相比，最大的不同點在於螢幕「出現新的形態」，引發外界高度關注。

有消息指出，iPhone 18 Pro工程機將延續iPhone 17 Pro橫向大矩陣設計，且三鏡頭排列不變，但後蓋拼接玻璃加入透明元素，內置不銹鋼VC（均熱板），而Pro系列螢幕尺寸仍為6.3吋與6.9吋，但螢幕形態「可以期待一下」，暗示可能帶來新視覺或功能升級。