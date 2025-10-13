台積電明年資本支出拚創高 年營收估逾3兆元將寫新猷

台積電（2330）將於本周四（16日）舉行法說會，隨著2奈米產能陸續開出且供不應求，蘋果、超微、高通、聯發科等大客戶提前將明年2奈米產能預訂一空，連帶讓先進封裝產能全數塞爆，業界看好，台積電法說會釋出正向訊息可期，明年資本支出可望高於今年，再創新高，2026年營收將突破3兆元，再寫新猷。

台積電現處於法說會前緘默期。供應鏈透露，台積電最新2奈米生產基地新竹寶山廠Fab20、高雄楠梓Fab22已進入試產及驗證階段，整體2奈米良率已達近七成，最快年底進入投片量產階段，並在明年中左右開始放大出貨晶圓產出力道，成為明年營運成長關鍵動能之一。

業界估，台積電年底首批量產的2奈米製程月產能可達4萬片，隨著新竹、高雄等地四座廠區陸續投入生產行列，預估明年底整體月產能可望上看近10萬片。

消息人士透露，在大客戶們力挺下，台積電明年2奈米產能全被搶光，提前宣告產能滿載到明年底。

台積電先進製程接單熱轉之際，先進封裝需求同步衝高。半導體設備業者指出，台積電明年除了持續擴充輝達大量採用的CoWoS製程之外，蘋果、超微對SoIC先進封裝需求也再度擴大，使得台積電明年整體先進封裝月產能上看15萬片以上，產能利用率也將持續滿載。

台積電明年海外將持續擴廠，加上新竹寶山、高雄楠梓等地廠區持續擴充，以及嘉義先進封裝產能明年產能持續大增，法人預期，將推升2026年資本支出續揚，有機會比今年的380億美元至420億美元更高，再創歷史新高峰。