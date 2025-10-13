晶創台灣方案 鎖定三領域

政府跨部會推動晶片驅動台灣產業創新方案（晶創台灣），數發部數位產業署明年在晶創台灣方面，共聚焦三大領域，包含後量子密碼應用、AI產業應用與普及、新一代高速運算主機與AI評測環境建構等。

晶創台灣方案自2024年啟動，主要運用台灣半導體晶片製造與封測領先全球優勢，結合AI等關鍵技術發展創新應用，提早布局台灣未來科技產業，包含經濟部、國科會、數發部等，都是主要推動部會。

根據數發部數位產業署預算書，明年晶創台灣方案相關預算共有三大領域。首先是後量子密碼應用相關發展計畫，是為因應量子電腦技術快速發展所帶來的潛在資安威脅，提前部署防禦機制，強化資安韌性。將聚焦發展後量子密碼（PQC）技術的研發與應用，為未來數位經濟發展奠定堅實基礎。

其次是AI產業應用與普及發展計畫，主要聚焦數位經濟與高衝擊產業，並依循場域現況、面臨瓶頸問題、及期望政府提供的政策資源協助等需求，協助台灣資訊服務企業穩定發展AI創新解決方案，帶領台灣產業跨領域合作，期望提高產業應用普及率。

第三，新一代高速運算主機與AI評測環境建構計畫，計畫扣合國科會晶創台灣方案，協助企業評估AI產品、系統準確性、可靠性等，逐步推動可信賴AI環境。