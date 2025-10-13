數發部拚培育3,500名AI人才 可望帶動50億元投資

數發部數位產業署明年將推動「促進數位創新動能轉型升級」計畫，編列56.6億元預算，聚焦產業AI化、人才培育、建立AI認驗證體系、提升中小企業數位應用能力等四大重點。面對人才荒，目標明年培育3,500名AI應用與開發人才，並可望帶動50億元投資。

數發部表示，中長期目標是要讓AI服務產值在2028年達到100億元，明年預計可達25億元，數發部推動「促進數位創新動能轉型升級」計畫，就是希望加速數位經濟發展，並為國內產業注入新動能。

根據數位產業署明年度預算案，計劃透過公協會、開發者社群與國內外企業資源合作，於明年培育3,500名AI應用與開發專業人才，協助產業快速銜接數位轉型需求，提升企業營運效能。這批人才將能運用AI技術解決產業問題，或自行開發服務與解決方案，形成一股可持續的數位轉型動能。

在投資與產值方面，數產署預估該計畫將促進AI相關投資累計達50億元，並推動AI應用服務產值逐步成長，明年目標達25億元，至2028年間總產值將突破100億元。

另也規劃與學研單位合作，共同開發AI應用後，輔導資服業者、平台業者及中小微型企業合作應用AI服務，並透過年度AI展會、國內外技術交流等方式，擴大與國內外大廠的連結並創造新市場商機。

同時，數產署將推動AI應用落地，培植國內資服業者開發軟硬整合與垂直領域應用的AI工具，並偕同公協會深化推廣，讓AI應用普及率提升至40%。此外，將加速AI產品商業化，推動至少2,000家次中小微企業參與，預期帶動AI衍生投資達3億元，創造產值1.6億元。

為建立可信任AI環境，數產署也將推動「國家AI認驗證體系」，規劃發展並維運四套國產自主評測技術，涵蓋語言模型、影像偵測、影像分類與影像生成，並累計輔導25件AI產品或系統完成評測。



延伸閱讀

晶創台灣方案 鎖定三領域