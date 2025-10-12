快訊

全員備戰！你的券商提醒了嗎？周一台股恐崩 周末急召營業員壓力測試

研調：中國管制稀土短期暫不影響 觀察執行前協商

中央社／ 台北12日電

針對中國管制稀土出口，研調機構集邦科技今天表示，原物料廠及晶圓廠皆有庫存在手，評估短期內暫不會造成影響，而採用相關稀土製品的半導體出口狀況，仍需觀察政策執行前是否有進一步協商或變動。

中國官方9日宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，美國總統川普則宣布，將自11月起對中國進口商品加徵100%新關稅。

集邦科技指出，由於中國管制稀土出口，可能影響到半導體製造的相關措施，實際生效日在12月1日，且並非直接受到管制，而是需要申請出口許可，或針對14奈米以下先進晶片進行逐案審查。

集邦表示，管制仍有談判空間與變數，加上稀土為製造原物料，需經多段加工後才會以靶材或其他合成材料用於半導體製程，原物料廠及晶圓廠皆有庫存在手，評估短期內暫不會造成影響。而採用相關稀土製品的半導體出口狀況仍需觀察政策執行前是否有進一步協商或變動。

半導體 晶圓廠 稀土

延伸閱讀

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

華郵：美中像「快離婚但同居」怨偶 衝突升溫預示邁向徹底對抗

從稀土到高通 …北京72小時出10拳 中學者：川普會比中國更急

中國打稀土戰 美國須扶植產業鏈抗衡

相關新聞

生成式 AI 深入百工百業 將成企業數位轉型關鍵技術

生成式AI（Generative AI）自問世以來，已對科技產業與人類生活形態產生深遠影響。隨著技術迅速演進，AI工具如...

工研院扮推手 助AI應用落地

人工智慧的發展正在改變世界，也悄悄改變我們的日常。從手機上的語音助理，到工廠的智慧製程，AI已經無所不在。但如果說過去的...

無人載具發展 三方向衝刺

AI發展一日千里，激發各產業的應用浪潮，包含醫療、製造業、物流、農業等領域，進而衍生機器人、無人機等不同型態的AI無人載...

微軟建超級運算叢集 鴻海受惠

微軟雲端服務事業Azure宣布，推出全球第一個採用輝達（NVIDIA）GB300 NVL72打造的超級運算叢集（clus...

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁...

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

媒體披露甲骨文（Oracle）公司出租搭載輝達晶片的伺服器事業毛利微薄，拖累甲骨文股價7日收盤大跌2.5%，並導致費半指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。