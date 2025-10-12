研調：中國管制稀土短期暫不影響 觀察執行前協商

針對中國管制稀土出口，研調機構集邦科技今天表示，原物料廠及晶圓廠皆有庫存在手，評估短期內暫不會造成影響，而採用相關稀土製品的半導體出口狀況，仍需觀察政策執行前是否有進一步協商或變動。

中國官方9日宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，美國總統川普則宣布，將自11月起對中國進口商品加徵100%新關稅。

集邦科技指出，由於中國管制稀土出口，可能影響到半導體製造的相關措施，實際生效日在12月1日，且並非直接受到管制，而是需要申請出口許可，或針對14奈米以下先進晶片進行逐案審查。

集邦表示，管制仍有談判空間與變數，加上稀土為製造原物料，需經多段加工後才會以靶材或其他合成材料用於半導體製程，原物料廠及晶圓廠皆有庫存在手，評估短期內暫不會造成影響。而採用相關稀土製品的半導體出口狀況仍需觀察政策執行前是否有進一步協商或變動。